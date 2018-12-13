В Алтайском крае назвали лучшего социального предпринимателя 2018 года

В 2018 году в конкурсном отборе участвовало 39 проектов из городов Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Павловского и Топчихинского районов.

По результатам экспертизы проектов определены победители конкурса, ими стали:

в номинации «Лучший социальный проект года в сфере образования» — Центр семьи и детства «Растём вместе» (ООО «Растём вместе», г. Барнаул);

— Центр семьи и детства (ООО «Растём вместе», г. Барнаул); в номинации «Лучший социальный проект года в сфере социального обслуживания и реабилитации» — Центр водной гимнастики «Бонифаций» ( ИП Толочко Евгения Анатольевна , г. Барнаул);

— Центр водной гимнастики ИП Толочко Евгения Анатольевна г. Барнаул); в номинации «Лучший социальный проект года в сфере туризма и культуры» — Алтайская резиденция «Деда Мороза» (ООО «Алтайская резиденция «Деда Мороза», г. Барнаул);

— Алтайская резиденция (ООО «Алтайская резиденция «Деда Мороза», г. Барнаул); в номинации «Лучший социальный проект года в сфере физической культуры , здорового образа жизни и экологии» — «Babybuilding — система физического воспитания здорового поколения» ( ИП Комиссаров Константин Викторович , г. Барнаул).

В этом году среди участников конкурса 7 проектов-стартапов. В связи с этим конкурсной комиссией установлена специальная номинация «Стартап года», лучшим в которой признан проект «Магазин без упаковки «Развесная лавка» (ИП Сочнев Артём Валерьевич, г. Бийск).

Традиционной стала специальная номинация «Интернет-признание», впервые учреждённая в 2017 году. Проекты-номинанты в ней определяются по результатам открытого голосования в сети «Интернет». По итогам голосования наибольшее количество «лайков» набрали проекты:

Детский сад «Аистёнок» ( ИП Лампман Вера Евгеньевна , г. Белокуриха);

ИП Лампман Вера Евгеньевна г. Белокуриха); Детский клуб «Совёнок» ( ИП Лещёва Олеся Ивановна , г. Алейск)»;

ИП Лещёва Олеся Ивановна г. Алейск)»; Школа лидера «ИнПро»: бизнес и карьера для детей и подростков ( ООО «ИнПро», г. Барнаул).

Торжественная церемония награждения победителей и специальных номинантов конкурса состоялась 7 декабря в рамках V регионального форума «Социальное предпринимательство. ПРОдвижение». Начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры А.С. Евстигнеев вручил победителям и специальным номинантам дипломы и ценные подарки.

Отдельные конкурсанты получили специальные награды от партнёров конкурса — ПАО «Сбербанк», Издательский дом «Регион», Фармацевтический завод «Гален», ООО «Эль-Консул», ООО «А.Грин компани», Центр психологии и коучинга «Метаморфоз».

Торжественная церемония награждения победителей и номинантов конкурса. Источник: НО «Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства».

Представители сферы отмечают, что социальное предпринимательство на Алтае демонстрирует динамичное развитие. Это подтверждает статистика последних лет, говорит руководитель Центра инноваций социальной сферы некоммерческой организации Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства Оксана Козырева:

Наш конкурс проводится в пятый раз, и в этом году у нас рекордное количество участников — это 39 заявок. В прошлом году, позапрошлом было 25−27 заявок соответственно. В этом году отзывчивость и ответственность предпринимателей повысилась. Мы все с ними лучше поработали. Те предприниматели, которые учились на наших образовательных программах, подключились к проекту. Мы довольны объёмом работы.

Партнёр форума, директор по развитию некоммерческой организации «Лавка добра» Николай Алексеев считает, что развитие социального предпринимательства во многом зависит именно от подобных форумов и конкурсов:

Сейчас, наверное, еще не развита культура социально ориентированного потребления, но благодаря Центру социальных инноваций это внедряется в массы, активно популяризируется. И вот этот форум однозначно способствует популяризации социального предпринимательства.

Торжественная церемония награждения победителей и номинантов конкурса. Источник: НО «Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства».

Справка

Конкурс инновационных проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проводится в крае ежегодно, начиная с 2014 года. Организатор конкурса — некоммерческая организация «Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства» при поддержке Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Оценка проектов осуществлялась конкурной комиссией, в состав которой вошли представители органов исполнительной и законодательной власти края, профильных общественных организаций, независимые эксперты. Проекты оценивались по пяти критериям, охватывающим разные аспекты проекта: актуальность, социальная значимость, инновационный подход, потенциал к тиражированию, финансово устойчивая бизнес-модель.

Конкурс проводится в целях: