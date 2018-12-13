В Алтайском крае назвали лучшего социального предпринимателя 2018 года

По результатам экспертизы проектов определены победители конкурса, ими стали:
- в номинации «Лучший социальный проект года в сфере образования» — Центр семьи и детства «Растём вместе» (ООО «Растём вместе», г. Барнаул);
- в номинации «Лучший социальный проект года в сфере социального обслуживания и реабилитации» — Центр водной гимнастики «Бонифаций» (ИП Толочко Евгения Анатольевна, г. Барнаул);
- в номинации «Лучший социальный проект года в сфере туризма и культуры» — Алтайская резиденция «Деда Мороза» (ООО «Алтайская резиденция «Деда Мороза», г. Барнаул);
- в номинации «Лучший социальный проект года в сфере физической культуры, здорового образа жизни и экологии» — «Babybuilding — система физического воспитания здорового поколения» (ИП Комиссаров Константин Викторович, г. Барнаул).
В этом году среди участников конкурса 7 проектов-стартапов. В связи с этим конкурсной комиссией установлена специальная номинация «Стартап года», лучшим в которой признан проект «Магазин без упаковки «Развесная лавка» (ИП Сочнев Артём Валерьевич, г. Бийск).
Традиционной стала специальная номинация «Интернет-признание», впервые учреждённая в 2017 году. Проекты-номинанты в ней определяются по результатам открытого голосования в сети «Интернет». По итогам голосования наибольшее количество «лайков» набрали проекты:
- Детский сад «Аистёнок» (ИП Лампман Вера Евгеньевна, г. Белокуриха);
- Детский клуб «Совёнок» (ИП Лещёва Олеся Ивановна, г. Алейск)»;
- Школа лидера «ИнПро»: бизнес и карьера для детей и подростков (ООО «ИнПро», г. Барнаул).
Торжественная церемония награждения победителей и специальных номинантов конкурса состоялась 7 декабря в рамках V регионального форума «Социальное предпринимательство. ПРОдвижение». Начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры А.С. Евстигнеев вручил победителям и специальным номинантам дипломы и ценные подарки.
Отдельные конкурсанты получили специальные награды от партнёров конкурса — ПАО «Сбербанк», Издательский дом «Регион», Фармацевтический завод «Гален», ООО «Эль-Консул», ООО «А.Грин компани», Центр психологии и коучинга «Метаморфоз».
Представители сферы отмечают, что социальное предпринимательство на Алтае демонстрирует динамичное развитие. Это подтверждает статистика последних лет, говорит руководитель Центра инноваций социальной сферы некоммерческой организации Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства Оксана Козырева:
Наш конкурс проводится в пятый раз, и в этом году у нас рекордное количество участников — это 39 заявок. В прошлом году, позапрошлом было 25−27 заявок соответственно. В этом году отзывчивость и ответственность предпринимателей повысилась. Мы все с ними лучше поработали. Те предприниматели, которые учились на наших образовательных программах, подключились к проекту. Мы довольны объёмом работы.
Партнёр форума, директор по развитию некоммерческой организации «Лавка добра» Николай Алексеев считает, что развитие социального предпринимательства во многом зависит именно от подобных форумов и конкурсов:
Сейчас, наверное, еще не развита культура социально ориентированного потребления, но благодаря Центру социальных инноваций это внедряется в массы, активно популяризируется. И вот этот форум однозначно способствует популяризации социального предпринимательства.
Справка
Конкурс инновационных проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проводится в крае ежегодно, начиная с 2014 года. Организатор конкурса — некоммерческая организация «Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства» при поддержке Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Оценка проектов осуществлялась конкурной комиссией, в состав которой вошли представители органов исполнительной и законодательной власти края, профильных общественных организаций, независимые эксперты. Проекты оценивались по пяти критериям, охватывающим разные аспекты проекта: актуальность, социальная значимость, инновационный подход, потенциал к тиражированию, финансово устойчивая бизнес-модель.
Конкурс проводится в целях:
- выявления наиболее эффективных и перспективных инновационных проектов социального предпринимательства;
- популяризации социального предпринимательства;
- систематизации и распространения положительного предпринимательского опыта;
- содействия развитию социального предпринимательства в крае.