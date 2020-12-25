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Экономика
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В Алтайском крае назвали производителей лучших товаров. Список чемпионов-2020

Торгово-промышленная палата Алтайского края опубликовала список победителей конкурсов «Лучший алтайский товар» и «Лучшая услуга» по итогам 2020 года. В федеральный конкурс «100 лучших товаров России» от Алтайского края вышли 11 компаний с 20 товарами.

«Ренессанс Косметик» отметил свое 20-летие.
«Ренессанс Косметик» отметил свое 20-летие.
Фото: Анна Зайкова

Список победителей конкурса выглядит так:

Номинация «Продовольственные товары»

«Алтайская крупа» (крупы), ИП Анисимова О.В. (продукты из мяса), «Бочкаревский пивоваренный завод» (напитки), «Вэллфуд» (крупы), «Грана» (мука), «Интер-масо» (масло подсолнечное), «Мороз» (пельмени), «Поспелихинская макаронная фабрика» (макаронные изделия), «Ребрихинская продовольственная компания» (мука).

Номинация «Продукция производственно-технического назначения»

Барнаульский химический завод (клей для холодной вулканизации), Бийский лесхоз (мебельный щит клееный),

Номинация «Промышленные товары для населения»

«Ренессанс Косметик» (жидкое мыло), «Рубцовский литейный комплекс (дверки серии «Лофт»), «Спецобъединение Сибирь» (перчатки трикотажные).

Номинация «Продукция производственно-технического назначения»

«Алтайтрансмаш-сервис» (снегоболотоход «Марал»).

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