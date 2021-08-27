В Алтайском крае медики спасли от губительного ковида младенца

Новорожденная девочка поступила в ковидный стационар Городская больницы № 11 вместе с мамой, которая также была больна новой коронавирусной инфекцией. На момент госпитализации ребенку исполнилось 22 дня.

У девочки была высокая температура, насморк, слабость. В «ковидном» стационаре мама с ребенком находились неделю.

«Это одна из самых юных жительниц Алтайского края, которая избавилась от болезни и теперь здорова. Коронавирусная инфекция для детей опасна не меньше, чем для взрослых. Еще год назад ковид протекал у детей преимущественно в легкой или бессимптомной форме. В настоящее время во всем мире, в том числе и в нашем регионе, стали фиксироваться тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей», — говорит Галина Филиппова, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Алтайского края по инфекционным болезням у детей.





На данный момент ребенок чувствует себя удовлетворительно. Он находится под амбулаторным наблюдением врачей Алейской ЦРБ.