В Алтайском крае назвали три предприятия-рекордсмена

Министерство сельского хозяйства Алтайского края озвучило список животноводческих предприятий, получивших в 2021 году максимальное количество молока. Для из них оказались из Зонального района.

Максимальную продуктивность коров в прошлом году получили в хозяйстве «Золотая осень» Алейского района. Годовой надой здесь составил 9876 килограммов молока на корову. Вторую позицию заняла агрофирма «Гудвилл» Советского района с показателем 9721 килограмм молока.

Третье место заняло хозяйство «Октябрьское» Зонального района с надоем в 9258 килограммов молока на корову.

Предприятия «Алтай» Заринского района и агрофирма «Урожай» Зонального района по итогам 2021 года вышли на четвертую и пятую позицию с продуктивностью 8962 и 8726 килограммов молока.

Во вторую пятерку хозяйств-лидеров вошли: «Агромилк» Мамонтовского района, «Пригородное» (г. Барнаул), «Агро-Сибирь» Смоленского района, «Колхоз «Луговской» Зонального района и «Заря» Тогульского района.