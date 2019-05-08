В Алтайском крае обсуждают введение налога на самозанятых

Нововведение позволит перевести в правовое поле деятельность самозанятых граждан, которые не имеют наемных работников. Сейчас этот режим запущен в качестве пилотного проекта в четырех регионах страны. В случае его успешной апробации другим субъектам страны будет дано право вводить налог на своих территориях.
Ставка налога для самозанятых граждан составляет 4% для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% для тех, кто сотрудничает с компаниями.
Между тем власти страны рапортуют об успешном применении этого налога. Глава ФНС сообщи президенту Владимиру Путину, что более 60 тысяч человек зарегистрировались в России в качестве самозанятых, передает Интерфакс.
«Лидер (по количеству зарегистрированных самозанятых — ИФ) — Москва, потом Московская область, потом Татарстан, потом Калужская область. Фактически у нас уже более 3,5 млрд рублей — это обороты тех участников этого эксперимента, которые в нем зарегистрировались, так называемая легализация идет», — отметил глава ФНС.
Однако доцент РЭУ экономист Олег Комоло сомневается в успехе затеи. Он заявил об этом корреспонденту агенства REGNUM, комментируя отчет главы ФНС.
«С одной стороны, людям совершенно неинтересно выходить из „серой“ занятости и заниматься легальной деятельностью, потому что они прекрасно понимают, что изъятые у них налоги — это, с одной стороны, сокращение их доходов, а с другой стороны, вместе с сокращением доходов они видят сокращение мер социальной поддержки со стороны государства. Наблюдается рост налогов и коммерциализация всех социальных сфер, и поэтому люди не видят прямой связи между необходимостью платить налог и качеством их жизни», — сказал экономист.