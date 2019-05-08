В Алтайском крае обсуждают введение налога на самозанятых

Общественный совет при управлении федеральной налоговой службы по Алтайскому краю обсудил возможное введении на территории края нового налогового режима для самозанятых. Об этом рассказали в управлении края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Согласно данным ФНС, в пилотных регионах статус самозанятого получили уже 60 тыс. человек. Причем результаты применения налога в четырех регионах налоговики считают успешными. Но в этом сомневаются экономисты.

Нововведение позволит перевести в правовое поле деятельность самозанятых граждан, которые не имеют наемных работников. Сейчас этот режим запущен в качестве пилотного проекта в четырех регионах страны. В случае его успешной апробации другим субъектам страны будет дано право вводить налог на своих территориях.

Ставка налога для самозанятых граждан составляет 4% для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% для тех, кто сотрудничает с компаниями.

Между тем власти страны рапортуют об успешном применении этого налога. Глава ФНС сообщи президенту Владимиру Путину, что более 60 тысяч человек зарегистрировались в России в качестве самозанятых, передает Интерфакс.

«Лидер (по количеству зарегистрированных самозанятых — ИФ) — Москва, потом Московская область, потом Татарстан, потом Калужская область. Фактически у нас уже более 3,5 млрд рублей — это обороты тех участников этого эксперимента, которые в нем зарегистрировались, так называемая легализация идет», — отметил глава ФНС.

Однако доцент РЭУ экономист Олег Комоло сомневается в успехе затеи. Он заявил об этом корреспонденту агенства REGNUM, комментируя отчет главы ФНС.