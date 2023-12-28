В Алтайском крае отчитались о продажах дефицитного яйца и мяса

Алтайкрайстат публикует данные по реализации сельхозпродукции за 11 месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились продажи масличных культур и составили 824 тыс. тонн (123%).
Реализация зерновых и зернобобовых тоже выросла до 2 млн тонн (116,1%). Сельхозпредприятия края стали больше продавать картофеля - его реализация подросла с 30 до 34,5 тыс. тонн.
Что касается дефицитного и дорожающего яйца, то и здесь есть рост. Всего алтайские птицефабрики отгрузили на продажу 874,7 млн штук (105%).
Ранее министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин отмечал, что производство яйца в регионе по итогам 2023 года может приблизиться к 1 млн.
Что происходит с ценами
На прошлой неделе барнаульцы обратили внимание на очередной виток роста цен на яйцо. Очевидцы сообщают, что десяток сейчас стоит уже 149,9 рублей. Также есть яйца за 169 и 174 рубля.
Другие горожане также поделились своими находками за 154 и 160 рублей.
"Только недавно говорили, что цены будут спадать, в итоге их подняли еще больше", — жалуются барнаульцы.
Ранее цены на яйца и курятину обещали проверить в Алтайском крае.