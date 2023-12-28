28 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
﻿
Экономика

В Алтайском крае отчитались о продажах дефицитного яйца и мяса

В Алтайском крае за неполный год выросла реализация практически всей сельхозпродукции. Это следует из отчетности Алтайкрайстата. Больше всего предприятия стали продавать семена масличных культур, а также мясо и птицу на убой.

Яйца.
Яйца.
Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Алтайкрайстат публикует данные по реализации сельхозпродукции за 11 месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились продажи масличных культур и составили 824 тыс. тонн (123%).

Реализация зерновых и зернобобовых тоже выросла до 2 млн тонн (116,1%). Сельхозпредприятия края стали больше продавать картофеля - его реализация подросла с 30 до 34,5 тыс. тонн.

Что касается дефицитного и дорожающего яйца, то и здесь есть рост. Всего алтайские птицефабрики отгрузили на продажу 874,7 млн штук (105%).

Картофель.
Картофель.
Дмитрий Лямзин

Ранее министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин отмечал, что производство яйца в регионе по итогам 2023 года может приблизиться к 1 млн.

Что происходит с ценами

На прошлой неделе барнаульцы обратили внимание на очередной виток роста цен на яйцо. Очевидцы сообщают, что десяток сейчас стоит уже 149,9 рублей. Также есть яйца за 169 и 174 рубля.

Другие горожане также поделились своими находками за 154 и 160 рублей.

"Только недавно говорили, что цены будут спадать, в итоге их подняли еще больше", — жалуются барнаульцы.

Цены на яйца в Барнауле
Цены на яйца в Барнауле
"ЧБ Барнаул"

Ранее цены на яйца и курятину обещали проверить в Алтайском крае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость