­В Алтайском крае открыли прием заявок на конкурс лучших проектов социального предпринимательства

В Алтайском крае стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года» . Он проходит в два этапа — региональный и федеральный. Успейте подать заявку до 31 октября.

Проведение всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» инициировал Российский государственный социальный университет в 2015 году. Его поддержали Министерство экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей».

Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания. С тех пор край регулярно отправляет наиболее интересные региональные проекты на федеральный этап, несколько из них стали его победителями.

Например, в 2018 году победительницей всероссийского конкурса стала Евгения Толочко, которая открыла в Барнауле Центр водной гимнастики «Бонифаций». Это площадка, где аквагимнастикой занимаются дети от двух месяцев до семи лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Евгения Толочко,

руководитель Центра водной гимнастики «Бонифаций» ( г. Барнаул); победитель Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект года» в 2018 году:

— Если вы нацелены на развитие, верите в свой проект и точно знаете, что хотите изменить, то необходимо заявлять о себе, и говорить о том деле, которым горите вы и ваша команда. Если для вашей идеи пришло время — вас обязательно заметят.

Евгения Толочко , победитель федерального этапа конкурса. Дмитрий Лямзин

Как принять участие в конкурсе

Чтобы принять участие в конкурсе, оформите заявку на сайте. С 25 сентября по 31 октября проходит региональный этап конкурса, в котором выберут победителей в восьми номинациях.

Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания.

Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей.

Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере.

Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни , физической культуры и спорта.

физической культуры и спорта. Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма.

Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий , направленных на решение социальных проблем общества.

направленных на решение социальных проблем общества. Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости , вовлечения в социально активную деятельность лиц , нуждающихся в социальном сопровождении.

Эксперты оценят участников по нескольким критериям — актуальность проекта, социальный эффект, экономический потенциал и устойчивость, инновационность и информационная открытость. Победители регионального этапа конкурса рекомендуются для участия в федеральном этапе.

Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ЦИСС). Его руководитель Ольга Власова считает, что главная ценность конкурса — возможность рассказать о своей практике широкой аудитории, популяризировать «дело своей жизни», вдохновить других своими идеями.

Ольга Власова,

руководитель Центра инноваций социальной сферы «Алтайского фонда МСП»:

— Достижения социальных предпринимателей Алтайского края ежегодно отмечают на Всероссийском Конкурсе «Лучший социальный проект года»: они становятся победителями в различных номинациях федерального этапа конкурса. Почти за каждым проектом социального предпринимательства стоит целая жизненная история его создателя, команды проекта, для многих — это призвание. Важно, что конкурс позволяет продемонстрировать общественности лучшие практики в этой сфере.

Предприниматели рекомендуют: опыт победителей прошлых лет

Победители прошлых лет рассказали, что дало им участие в конкурсе и чем помогло в развитии их проектов.

Марина Сергеева,

руководитель Центра интеллектуального развития «СМАРТ» ( г. Бийск); победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей» в 2019 году:

— Почему важно заявить о своем проекте? Когда ты находишься внутри своего дела, нет представления о том, что происходит в сфере твоей деятельности в Алтайском крае, а это очень важно — понимать, что кто-то уже делает, а в чем уникален именно ты. Кроме того, в процессе заполнения заявки предприниматель так или иначе занимается аналитикой, подводит итоги своей деятельности, показывает это цифрами и конкретными делами. И тогда для самого предпринимателя картина своей работы становится более понятной. И это престижно! Получить такую награду для меня стало огромной честью и теперь всем своим клиентам, рассказывая о наших достижениях, я всегда упоминаю победу в конкурсе «Лучший социальный предприниматель».

Марина Сергеева , руководитель Центра интеллектуального развития «СМАРТ» ( г. Бийск). Дмитрий Лямзин

Кроме того, во время заполнения заявки на конкурс приходится заниматься аналитикой, подводить итоги своей деятельности, чтобы показать эффективность в цифрах и конкретных делах. Так самому предпринимателю становится понятнее то, как он работает.

Победить в конкурсе «Лучший социальный проект года» престижно! Для меня стало огромной честью получить такую награду. Теперь, когда я рассказываю своим клиентам о наших достижениях, всегда упоминаю эту победу.

Алёна Баламыкина,

коммерческий директор компании «Алтайские тренажёры» ( г. Барнаул), победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни , физической культуры и спорта» в 2015 , 2019 гг.:

— Первый раз я участвовала в конкурсе в 2015 году — первые месяцы активной деятельности компании, первые клиенты, первые заказы — поддержка и признание со стороны — были очень важны. А это, как раз, и дает конкурс — в первую очередь! Новые знакомства, возможность презентации своего продукта, расширение 'области известности' - второй важный момент. Победителя ждут еще два приятных бонуса: ценный подарок и широкое освещение этого события — в большинстве СМИ города и края! В моем случае, победа в конкурсе стала началом многолетнего- продуктивного и позитивного -сотрудничества с ЦИСС, которое продолжается и по сей день!

Алёна Баламыкина , победитель одной из номинаций регионального этапа конкурса в 2015 и 2019 годах. Дмитрий Лямзин

Дарья Липовик,

руководитель Центра туризма и детского досуга «Азбука путешествий» ( Барнаул), победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» в 2019 году:

— Социальный бизнес — это тренд, который с каждым годом набирает силу. Становится все больше предпринимателей, которые действуют на стыке благотворительности и коммерции. Важно активно заявлять о своем социальном проекте, приносить благость и добро в общество, решая социальные проблемы.

Дарья Липовик , победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» в 2019 году. Дмитрий Лямзин Дарья Липовик , победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» в 2019 году. Дмитрий Лямзин

Лев Левин,

руководитель патронажной службы «Забота» ( г. Барнаул); победитель регионального этапа конкурса в номинации в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» в 2019 году:

— Очень важно заявить о своём проекте на конкурс «Лучший социальный проект года». Нужно поделиться с миром своими достижениями , чтобы служить примером для начинающих предпринимателей; Если Ваш проект имеет потенциал к масштабированию через франшизу , то Вы можете найти себе партнёров; При победе в конкурсе «Лучший социальный проект года» Вы получите ценные призы , которые помогут осуществлять скорейшее развитие.

В Алтайском крае стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года». Дмитрий Лямзин В Алтайском крае стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года». Дмитрий Лямзин слайд 3

Конкурс в цифрах

Более 3,5 тысяч социальных проектов было представлено на оценку жюри за пять лет существования всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».

Почти 1 тысяча проектов стали финалистами регионального этапа конкурса.

Более 50 проектов признаны лауреатами федерального этапа.

Источник: konkurs.sprgsu.ru