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­В Алтайском крае открыли прием заявок на конкурс лучших проектов социального предпринимательства
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­В Алтайском крае открыли прием заявок на конкурс лучших проектов социального предпринимательства

В Алтайском крае стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года». Он проходит в два этапа — региональный и федеральный. Успейте подать заявку до 31 октября.

В Алтайском крае стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года».
В Алтайском крае стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года».
Дмитрий Лямзин

Проведение всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» инициировал Российский государственный социальный университет в 2015 году. Его поддержали Министерство экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей».

Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания. С тех пор край регулярно отправляет наиболее интересные региональные проекты на федеральный этап, несколько из них стали его победителями.

Например, в 2018 году победительницей всероссийского конкурса стала Евгения Толочко, которая открыла в Барнауле Центр водной гимнастики «Бонифаций». Это площадка, где аквагимнастикой занимаются дети от двух месяцев до семи лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Евгения Толочко,
руководитель Центра водной гимнастики «Бонифаций» (г. Барнаул); победитель Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект года» в 2018 году:

— Если вы нацелены на развитие, верите в свой проект и точно знаете, что хотите изменить, то необходимо заявлять о себе, и говорить о том деле, которым горите вы и ваша команда. Если для вашей идеи пришло время — вас обязательно заметят.

Евгения Толочко, победитель федерального этапа конкурса.
Евгения Толочко, победитель федерального этапа конкурса.
Дмитрий Лямзин

Как принять участие в конкурсе

Чтобы принять участие в конкурсе, оформите заявку на сайте. С 25 сентября по 31 октября проходит региональный этап конкурса, в котором выберут победителей в восьми номинациях.

  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания.
  • Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей.
  • Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере.
  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма.
  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества.
  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Эксперты оценят участников по нескольким критериям — актуальность проекта, социальный эффект, экономический потенциал и устойчивость, инновационность и информационная открытость. Победители регионального этапа конкурса рекомендуются для участия в федеральном этапе.

Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ЦИСС). Его руководитель Ольга Власова считает, что главная ценность конкурса — возможность рассказать о своей практике широкой аудитории, популяризировать «дело своей жизни», вдохновить других своими идеями.

Ольга Власова,
руководитель Центра инноваций социальной сферы «Алтайского фонда МСП»:

— Достижения социальных предпринимателей Алтайского края ежегодно отмечают на Всероссийском Конкурсе «Лучший социальный проект года»: они становятся победителями в различных номинациях федерального этапа конкурса. Почти за каждым проектом социального предпринимательства стоит целая жизненная история его создателя, команды проекта, для многих — это призвание. Важно, что конкурс позволяет продемонстрировать общественности лучшие практики в этой сфере.

Предприниматели рекомендуют: опыт победителей прошлых лет

Победители прошлых лет рассказали, что дало им участие в конкурсе и чем помогло в развитии их проектов.

Марина Сергеева,
руководитель Центра интеллектуального развития «СМАРТ» (г. Бийск); победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей» в 2019 году:

— Почему важно заявить о своем проекте? Когда ты находишься внутри своего дела, нет представления о том, что происходит в сфере твоей деятельности в Алтайском крае, а это очень важно — понимать, что кто-то уже делает, а в чем уникален именно ты. Кроме того, в процессе заполнения заявки предприниматель так или иначе занимается аналитикой, подводит итоги своей деятельности, показывает это цифрами и конкретными делами. И тогда для самого предпринимателя картина своей работы становится более понятной. И это престижно! Получить такую награду для меня стало огромной честью и теперь всем своим клиентам, рассказывая о наших достижениях, я всегда упоминаю победу в конкурсе «Лучший социальный предприниматель».

Марина Сергеева, руководитель Центра интеллектуального развития «СМАРТ» (г. Бийск).
Марина Сергеева, руководитель Центра интеллектуального развития «СМАРТ» (г. Бийск).
Дмитрий Лямзин

Кроме того, во время заполнения заявки на конкурс приходится заниматься аналитикой, подводить итоги своей деятельности, чтобы показать эффективность в цифрах и конкретных делах. Так самому предпринимателю становится понятнее то, как он работает.

Победить в конкурсе «Лучший социальный проект года» престижно! Для меня стало огромной честью получить такую награду. Теперь, когда я рассказываю своим клиентам о наших достижениях, всегда упоминаю эту победу.

Алёна Баламыкина,
коммерческий директор компании «Алтайские тренажёры» (г. Барнаул), победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» в 2015, 2019 гг.:

— Первый раз я участвовала в конкурсе в 2015 году — первые месяцы активной деятельности компании, первые клиенты, первые заказы — поддержка и признание со стороны — были очень важны. А это, как раз, и дает конкурс — в первую очередь!

Новые знакомства, возможность презентации своего продукта, расширение 'области известности' - второй важный момент.

Победителя ждут еще два приятных бонуса: ценный подарок и широкое освещение этого события — в большинстве СМИ города и края!

В моем случае, победа в конкурсе стала началом многолетнего- продуктивного и позитивного -сотрудничества с ЦИСС, которое продолжается и по сей день!

Алёна Баламыкина, победитель одной из номинаций регионального этапа конкурса в 2015 и 2019 годах.
Алёна Баламыкина, победитель одной из номинаций регионального этапа конкурса в 2015 и 2019 годах.
Дмитрий Лямзин

Дарья Липовик,
руководитель Центра туризма и детского досуга «Азбука путешествий» (Барнаул), победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» в 2019 году:

— Социальный бизнес — это тренд, который с каждым годом набирает силу. Становится все больше предпринимателей, которые действуют на стыке благотворительности и коммерции. Важно активно заявлять о своем социальном проекте, приносить благость и добро в общество, решая социальные проблемы.

Дарья Липовик, победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» в 2019 году.
Дарья Липовик, победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» в 2019 году.
Дмитрий Лямзин
Дарья Липовик, победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» в 2019 году.
Дарья Липовик, победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» в 2019 году.
Дмитрий Лямзин

Лев Левин,
руководитель патронажной службы «Забота» (г. Барнаул); победитель регионального этапа конкурса в номинации в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» в 2019 году:

— Очень важно заявить о своём проекте на конкурс «Лучший социальный проект года».

  1. Нужно поделиться с миром своими достижениями, чтобы служить примером для начинающих предпринимателей;
  2. Если Ваш проект имеет потенциал к масштабированию через франшизу, то Вы можете найти себе партнёров;
  3. При победе в конкурсе «Лучший социальный проект года» Вы получите ценные призы, которые помогут осуществлять скорейшее развитие.
В Алтайском крае стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года».
В Алтайском крае стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года».
Дмитрий Лямзин
В Алтайском крае стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года».
В Алтайском крае стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года».
Дмитрий Лямзин

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Конкурс в цифрах

  • Более 3,5 тысяч социальных проектов было представлено на оценку жюри за пять лет существования всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».
  • Почти 1 тысяча проектов стали финалистами регионального этапа конкурса.
  • Более 50 проектов признаны лауреатами федерального этапа.

Источник: konkurs.sprgsu.ru

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