­В Алтайском крае открыли прием заявок на конкурс лучших проектов социального предпринимательства

Проведение всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» инициировал Российский государственный социальный университет в 2015 году. Его поддержали Министерство экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей».
Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания. С тех пор край регулярно отправляет наиболее интересные региональные проекты на федеральный этап, несколько из них стали его победителями.
Например, в 2018 году победительницей всероссийского конкурса стала Евгения Толочко, которая открыла в Барнауле Центр водной гимнастики «Бонифаций». Это площадка, где аквагимнастикой занимаются дети от двух месяцев до семи лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Евгения Толочко,
руководитель Центра водной гимнастики «Бонифаций» (г. Барнаул); победитель Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект года» в 2018 году:
— Если вы нацелены на развитие, верите в свой проект и точно знаете, что хотите изменить, то необходимо заявлять о себе, и говорить о том деле, которым горите вы и ваша команда. Если для вашей идеи пришло время — вас обязательно заметят.
Как принять участие в конкурсе
Чтобы принять участие в конкурсе, оформите заявку на сайте. С 25 сентября по 31 октября проходит региональный этап конкурса, в котором выберут победителей в восьми номинациях.
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания.
- Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей.
- Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере.
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма.
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества.
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.
Эксперты оценят участников по нескольким критериям — актуальность проекта, социальный эффект, экономический потенциал и устойчивость, инновационность и информационная открытость. Победители регионального этапа конкурса рекомендуются для участия в федеральном этапе.
Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ЦИСС). Его руководитель Ольга Власова считает, что главная ценность конкурса — возможность рассказать о своей практике широкой аудитории, популяризировать «дело своей жизни», вдохновить других своими идеями.
Ольга Власова,
руководитель Центра инноваций социальной сферы «Алтайского фонда МСП»:
— Достижения социальных предпринимателей Алтайского края ежегодно отмечают на Всероссийском Конкурсе «Лучший социальный проект года»: они становятся победителями в различных номинациях федерального этапа конкурса. Почти за каждым проектом социального предпринимательства стоит целая жизненная история его создателя, команды проекта, для многих — это призвание. Важно, что конкурс позволяет продемонстрировать общественности лучшие практики в этой сфере.
Предприниматели рекомендуют: опыт победителей прошлых лет
Победители прошлых лет рассказали, что дало им участие в конкурсе и чем помогло в развитии их проектов.
Марина Сергеева,
руководитель Центра интеллектуального развития «СМАРТ» (г. Бийск); победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей» в 2019 году:
— Почему важно заявить о своем проекте? Когда ты находишься внутри своего дела, нет представления о том, что происходит в сфере твоей деятельности в Алтайском крае, а это очень важно — понимать, что кто-то уже делает, а в чем уникален именно ты. Кроме того, в процессе заполнения заявки предприниматель так или иначе занимается аналитикой, подводит итоги своей деятельности, показывает это цифрами и конкретными делами. И тогда для самого предпринимателя картина своей работы становится более понятной. И это престижно! Получить такую награду для меня стало огромной честью и теперь всем своим клиентам, рассказывая о наших достижениях, я всегда упоминаю победу в конкурсе «Лучший социальный предприниматель».
Кроме того, во время заполнения заявки на конкурс приходится заниматься аналитикой, подводить итоги своей деятельности, чтобы показать эффективность в цифрах и конкретных делах. Так самому предпринимателю становится понятнее то, как он работает.
Победить в конкурсе «Лучший социальный проект года» престижно! Для меня стало огромной честью получить такую награду. Теперь, когда я рассказываю своим клиентам о наших достижениях, всегда упоминаю эту победу.
Алёна Баламыкина,
коммерческий директор компании «Алтайские тренажёры» (г. Барнаул), победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» в 2015, 2019 гг.:
— Первый раз я участвовала в конкурсе в 2015 году — первые месяцы активной деятельности компании, первые клиенты, первые заказы — поддержка и признание со стороны — были очень важны. А это, как раз, и дает конкурс — в первую очередь!
Новые знакомства, возможность презентации своего продукта, расширение 'области известности' - второй важный момент.
Победителя ждут еще два приятных бонуса: ценный подарок и широкое освещение этого события — в большинстве СМИ города и края!
В моем случае, победа в конкурсе стала началом многолетнего- продуктивного и позитивного -сотрудничества с ЦИСС, которое продолжается и по сей день!
Дарья Липовик,
руководитель Центра туризма и детского досуга «Азбука путешествий» (Барнаул), победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» в 2019 году:
— Социальный бизнес — это тренд, который с каждым годом набирает силу. Становится все больше предпринимателей, которые действуют на стыке благотворительности и коммерции. Важно активно заявлять о своем социальном проекте, приносить благость и добро в общество, решая социальные проблемы.
Лев Левин,
руководитель патронажной службы «Забота» (г. Барнаул); победитель регионального этапа конкурса в номинации в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» в 2019 году:
— Очень важно заявить о своём проекте на конкурс «Лучший социальный проект года».
- Нужно поделиться с миром своими достижениями, чтобы служить примером для начинающих предпринимателей;
- Если Ваш проект имеет потенциал к масштабированию через франшизу, то Вы можете найти себе партнёров;
- При победе в конкурсе «Лучший социальный проект года» Вы получите ценные призы, которые помогут осуществлять скорейшее развитие.
слайд 3
Конкурс в цифрах
- Более 3,5 тысяч социальных проектов было представлено на оценку жюри за пять лет существования всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».
- Почти 1 тысяча проектов стали финалистами регионального этапа конкурса.
- Более 50 проектов признаны лауреатами федерального этапа.
Источник: konkurs.sprgsu.ru