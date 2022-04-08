В Алтайском крае оценили анонсированные Мишустиным меры поддержки

Министр подчеркнул, что в ежедневном режиме взаимодействует с Минпромторгом России и ни одно обращение не остается без ответа. Из работающих мер поддержки он выделил льготное кредитование под 13% годовых для МСП и под 11% для системообразущих предприятий.

«Сегодня мы проводим работу с Минпромторгом России по включению в этот перечень еще нескольких десятков компаний края, чтобы у них также была возможность воспользоваться этим видом федеральной поддержки», — сказал Химочка.

«Оперативным» и «своевременным» он назвал решение федеральных властей выделить регионам 4,3 млрд рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, чтобы те смогли оказать грантовую поддержку предприятиям на компенсацию процентных ставок по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств.

Алтайскому краю определили лимит финансирования в 47 млн рублей. Эти деньги будут выдавать предприятиям на безвозвратной основе.

«Кроме того, наш регион получит из федерального бюджета 50 млн рублей на софинансирование региональной программы развития промышленности. Эти средства пойдут на компенсацию части стоимости приобретаемого производственного оборудования, в том числе изготовленного в рамках программы импортозамещения», — добавил министр.

А ранее делегация Минпромторга России посетила предприятия в Алтайском крае.