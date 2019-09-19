В Новоалтайске откроют большой завод по производству кормов из сои

Межведомственная комиссия Алтайского края поддержала проект компании «АХ «Сояночка», которая планирует открыть на территории опережающего развития в Новоалтайске (ТОСЭР) завод по производству кормов для животных и птицы. Об этом сообщил сайт регионального правительства 18 сентября. Основной учредитель предприятия — предприниматель из Москвы Елена Хазипова.

Объем капитальных вложений компании в заявленный проект составит 56,9 млн рублей. Он будет реализован в два этапа, рассказал директор «АХ «Сояночка» Валерий Мозжилин.

До 2021 года максимальный объем производства составит 7,8 тыс тонн готовой продукции. В 2022 году закупят дополнительное оборудование, что позволит планомерно увеличивать загрузку предприятия и довести проектную мощность производственного комплекса до 24 тыс тонн кормовой продукции в год.

Уже ведется ремонт производственного корпуса, монтаж отдельных единиц оборудования, подбор персонала. На производстве планируют трудоустроить не менее 40 человек.

Что известно об учредителях «АХ «Сояночка»

По данным сайта rusprofile.ru, «АХ «Сояночка» зарегистрирована 10 января 2019 года. 60% уставного капитала принадлежит Елене Хазиповой, на которую зарегистрировано ИП в Москве. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным и арендованным имуществом.

Также она участвует еще в нескольких московских бизнесах. Их основной вид деятельности — торговля прочими машинами и оборудованием.

Второй соучредитель Роман Виноградов (15% уставного капитала) также является гендиректором в компании «Сибферрум», основной вид деятельности которой — литье чугуна. Третий учредитель — директор Валерий Мозжилин (10% уставного капитала), четвертый — Евгений Скрябин (15%), о нем на сайте нет информации.