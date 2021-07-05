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Экономика

В Алтайском крае почти 20% жителей получают меньше МРОТ. Рейтинг нищих регионов

Меньше МРОТ в Алтайском крае получает 17,5% населения, а менее половины этой «минималки» имеют 2,4% жителей региона, сообщает РИА «Новости».

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Основным показателем, по которому ранжировались регионы, выбрали отношение медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В Алтайском крае этот показатель составил 1,22. По сути, в среднем здесь можно купить чуть более одного набора.

«Доля населения за чертой бедности в 2020 году (доходы менее МРОТ) — 17,5%", — говорится в исследовании.

При этом 2,4% жителей края находятся за чертой крайней бедности — доходы менее половины МРОТ.

В рейтинге нищих регионов Алтайский край занял 70-е место из 85 возможных.

Креативные нищие.
Креативные нищие.
опубликовано на ha-ha.ru

Республика Алтай в рейтинге заняла 84-ю строчку. В среднем здесь на медианный доход можно приобрести ровно один фиксированный набор товаров и услуг.

«Доля населения за чертой бедности в 2020 году — 23,8%. При этом 3,9% жителей республики находятся за чертой крайней бедности», — выяснили аналитики.

Возглавили список регионов по уровню доходов населения Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. В самый конец списка попала Республика Тыва.

Кстати, ранее Алтайкрайстат сообщил, что средняя зарплата в Алтайском крае перевалила за 30 тысяч рублей.

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