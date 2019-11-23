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Экономика

В Алтайском крае показали новый супермощный комбайн

Алтайская компания «Агроцентр» представила на рынок сибирского региона свою новинку — новый комбайн «Палессе-GS3219». Об этом пишет официальный сайт правительства края.

Официальный сайт правительства Алтайского края.

Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Юрий Лукьянов отметил, что такая уникальная техника не имеет аналогов в Сибири.

Юрий Лукьянов,
заместитель министра сельского хозяйства:

Меня привлекает то, что ежегодно на рынке появляются довольно серьезные в техническом плане решения со стороны конструкторов завода, которые приемлемы для наших условий выращивания зерновых культур. Гибридная система модели «Палессе-GS3219» («два барабана — два ротора») — новинка для нашего региона и пока не имеет аналогов.

Стоимость такого комбайна с жаткой составляет около 12,3 млн рублей. По данным производителя, компании «Гомсельмаш», машина отличается высокой скоростью подачи хлебной массы в молотильный барабан и бережным обмолотом. Это позволяет вести уборку более высокими темпами, что особенно важно в сибирских погодных условиях, отмечают в алтайском минсельхозе.

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