В Алтайском крае ползут вверх цены на свинину и курятину

Цена мяса кур в Алтайском крае в июле выросла на 16%. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата. В нашем регионе курятина оказалась даже дороже, чем в среднем по стране. Вслед за совсем не дешевой курицей ползет вверх цена и на свинину. Есть ли в этом взаимосвязь, разбирался altapress.ru.

Как менялась цена

По данным Алтайкрайстата, в конце июня средняя стоимость килограмма мяса кур в регионе составляла 188 рублей. Самая дорогая курятина тогда была в Рубцовске.

Спустя месяц ценовая ситуация существенно поменялась - средняя стоимость куртины составила уже 203 рубля за килограмм. Дороже всего покупка обходится в Барнауле (207,6 рублей).

Динамика цен на свинину в Алтайском крае несколько иная - мясо в середине июля сначала резко подорожало до 314 рублей за кг, но к концу месяца вновь откатилось на прежний уровень. По данным на 31 июля, в среднем килограмм свинины стоит 308 рублей.

Завод "Алтайский бройлер". upp.alregn.ru

В целом по стране складывается аналогичная ситуация. В конце июля Росстат объявил, что рост цен на курицу достиг рекордного показателя в 196,93 рубля за килограмм.

Свинина в России плавно дорожает на протяжении последних трех месяцев.

В чем причины роста цен

Аналитики полагают, что резкое подорожание мяса бройлеров продиктовано стремлением производителей компенсировать накопленные убытки в период летнего повышения потребительского спроса.

Портал "Мясной эксперт" сообщал, что с середины апреля цена курицы была слишком низкой, не соответствующей себестоимости, и над многими птицефабриками нависла угроза банкротства. Риск повышался по мере роста курса доллара, тарифов и услуг монополистов.

Виктор Томенко посетил восстановленный после пожара "Алтайский бройлер". altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов

Теперь производители отыгрывают все назад.

"Что касается свинины, то здесь есть прямая взаимосвязь с курятиной. После того, как она перестала быть доступной, перерабатывающие заводы начали активнее закупать свинину - спрос вырос, цена тоже. Плюс в России приостановили деятельность два крупных свинокомплекса, в результате на рынке образовалась определенная нехватка сырья", - объяснил ситуацию директор мясного предприятия в Барнауле.

По его словам, оптовая цена на свинину в Алтайском крае еще в апреле-мае была на уровне 190 рублей, сейчас уже - 230 рублей за килограмм. Мясопереработчик отмечает, что дефицит качественной свинины на местном рынке составляет около 20%.

Свинина. Мясо. СС0

"Я всем фермерам, с которыми работаю, говорю, чтобы занимались свининой. Мясо точно будет востребовано. Покупатели выстроятся в очередь", - рассказал эксперт.

Он отмечает, что цена на фермерскую свинину, в отличие от промышленной, в первую очередь зависит от доступности кормовой базы и в настоящий момент пока остается стабильной - порядка 250 рублей за килограмм.

Что будет дальше

Надо сказать, что ценовой всплеск на мясо в России - история сезонная.

Шашлык. Майские праздники. CC0

Если анализировать предыдущие годы, спад обычно начинается ближе к осени, когда заканчивается период шашлыков, снижается спрос и потребительская платежеспособность с началом учебного года.

Затем к новогодним праздникам мясо в России вновь начинало расти в цене. Учитывая последнее подорожание ГСМ и рост инфляции, эксперты не уверенны, что традиционный осенний спад станет действительно заметным для потребителей.