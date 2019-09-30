В Алтайском крае посчитали пользователей Интернета

Уровень проникновения Интернета в Алтайском крае составляет 70% - такое количество домохозяйств и организаций подключены в регионе к Всемирной паутине.

Такие данные приводит региональное Министерство цифрового развития и связи 30 сентября — в день празднования Интернета в России. Всего в стране пользуются постоянно Интернетом 85 млн. граждан.

В ведомстве также отмечают, что 68,5% или 1,6 млн. жителей Алтайского края, активного населения региона, зарегистрированы и пользуются порталом «Госуслуги».

Напомним: развивать Интернет по территории Алтайского края будет компания «Эр-Телеком». Она выиграла конкурс на подключение к Сети до конца 2021 года свыше 2,27 тыс. социально значимых объектов, в числе которых: 847 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 832 образовательных организаций, 601 орган местного самоуправления; 228 пожарных частей и постов; 26 объектов Росгвардии; 3 территориальных избирательных комиссии. Сумма контракта составила 1,6 млрд рублей.

Провайдер обязан обеспечить определенную скорость интернета: в городских школах — не менее 100 Мбит/c, в сельских — 50 Мбит/с, ФАПах — 10 Мбит/с, полицейских участках и Росгвардии — от 2−50 Мбит/с в зависимости от расположения каждого объекта.