В Алтайском крае появился первый промышленный технопарк

Площадка технопарка общей площадью 2,3 га находится на территории бывшего Алтайского завода автотракторного электрооборудования. На открытие приехал губернатор Алтайского края виктор Томенко.
В технопарке не менее пяти резидентов, плановая годовая выручка которых составит более 350 млн рублей.
Из внебюджетных средств на создание технопарка потратили более 220 млн рублей.
Справка
Технопарки и технополисы — это специализированные имущественно-земельные комплексы на территории города, предоставляют выгодные условия ведения научно-производственной и инновационной деятельности для своих резидентов. Об этом рассказал «Рамблер».
Сколково — самый известный технопарк в России, находится в Москве.