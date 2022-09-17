17 сентября
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Экономика

В Алтайском крае появился первый промышленный технопарк

В Рубцовске построили первый в истории края промышленный технопарк. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Технопарк в Рубцовске.
Технопарк в Рубцовске.
Антон Федотов.

Площадка технопарка общей площадью 2,3 га находится на территории бывшего Алтайского завода автотракторного электрооборудования. На открытие приехал губернатор Алтайского края виктор Томенко.

В технопарке не менее пяти резидентов, плановая годовая выручка которых составит более 350 млн рублей.

Из внебюджетных средств на создание технопарка потратили более 220 млн рублей.

Справка

Технопарки и технополисы — это специализированные имущественно-земельные комплексы на территории города, предоставляют выгодные условия ведения научно-производственной и инновационной деятельности для своих резидентов. Об этом рассказал «Рамблер».

Сколково — самый известный технопарк в России, находится в Москве.

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