В Алтайском крае появился первый промышленный технопарк

В Рубцовске построили первый в истории края промышленный технопарк. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Площадка технопарка общей площадью 2,3 га находится на территории бывшего Алтайского завода автотракторного электрооборудования. На открытие приехал губернатор Алтайского края виктор Томенко.

В технопарке не менее пяти резидентов, плановая годовая выручка которых составит более 350 млн рублей.

Из внебюджетных средств на создание технопарка потратили более 220 млн рублей.