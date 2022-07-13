13 июля
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Экономика

В Алтайском крае появился спрос на специалистов по импортозамещению

Эксперты hh.ru проанализировали активные предложения о работе. Они выяснили, что в Алтайском крае появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

В Алтайском крае открыли более 40 вакансий, связанных с параллельным импортом. В частности, появились места для специалиста по импортозамещению. Зарплату обещают от 40 до 45 тыс. рублей.

За январь-июнь 2022 года в России было открыто более 1800 вакансий, в которых упоминается импортозамещение — это на 48% больше, чем год назад.

Чаще всего специалистов ищут для работы с информационными технологиями и интернетом (31%), электроникой и бытовой техникой (11%), промышленным оборудованием (8%).

Год назад картина была иной: импортозамещение касалось в основном пищевой промышленности. Специалистов искали для этой области.

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