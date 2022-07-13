В Алтайском крае появился спрос на специалистов по импортозамещению

В Алтайском крае открыли более 40 вакансий, связанных с параллельным импортом. В частности, появились места для специалиста по импортозамещению. Зарплату обещают от 40 до 45 тыс. рублей.
За январь-июнь 2022 года в России было открыто более 1800 вакансий, в которых упоминается импортозамещение — это на 48% больше, чем год назад.
Чаще всего специалистов ищут для работы с информационными технологиями и интернетом (31%), электроникой и бытовой техникой (11%), промышленным оборудованием (8%).
Год назад картина была иной: импортозамещение касалось в основном пищевой промышленности. Специалистов искали для этой области.