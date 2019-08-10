В Алтайском крае придумали новую зерносушилку и пытаются вывести ее на рынок

Алтайская компания «ASM-AGRO» придумала зерносушилку нового типа и представила собственную разработку в июне на Дне сибирского поля . В компании утверждают, что теперь ни снег с дождем, ни град с ветром не помешают фермерам собирать и сохранять качественное зерно. Однако эксперты не спешат с выводами.

В краевом союзе крестьянских (фермерских) хозяйств подтверждают, что собственная разработка алтайских сельхозмашиностроителей местным аграриям пригодится. Но перспективы оценивать пока затруднились.

Сушить — не пересушить

На территории Алтайского края зарегистрированы 4800 фермерских хозяйств. Каждый год в период сбора зерновых культур они сталкиваются с рядом проблем. Одна из них — весьма переменчивый климат. Переизбыток влаги негативно влияет на зерно и снижает его качество. Проще говоря, если зерно будет собрано в период дождей, оно пропадет.

Чтобы сократить количественные и качественные потери фермерские хозяйства закупают зерносушилки. Они помогают сохранить как можно больше качественного зерна в непростых погодных условиях. Окупается зерносушилка за один сезон — при этом сухое зерно будет продано, скорее всего, по более высокой цене. К тому же с сушилкой сбор урожая можно вести круглосуточно, не боясь выпадения росы. По подсчетам специалистов, как минимум один комбайн потерянного зерна точно будет спасен.

Александр Вайс,

исполнительный директор краевого Союза КФХ

— Главным препятствием при сборе урожая, конечно, является погода. Если будет слишком влажно, фермер может понести большие потери. Раньше также у нас была актуальной проблема с хранением зерна. Сейчас она разрешилось. Тем не менее, на повестке дня всегда стоит вопрос недостатка качественной техники. Хотя в прошлом и позапрошлом годах фермерам предоставили порядка 70 зерносушилок различного типа: стационарные, шахтные, камерные, модульные и другие.

Александр Вайс также признался, что в деталях не знаком с разработкой барнаульской компании, поэтому затруднился точно оценить перспективы завоевания ею сибирского рынка. Но опыт может получиться очень интересный.

«Многое будет зависеть от того, сумеет ли эта зерносушилка на выходе дать владельцу желаемое качество зерна», — подчеркнул он.

Плюсы и минусы зерносушилок

Среди зерносушилок специалисты особо выделяют «конвейерные». Именно такую разновидность машины разработали в барнаульской компании. Этот тип экономичнее, чем, например, модульная или шахтная зерносушилка. И с обрабатываемой культурой она обращается гораздо бережнее. Все потому, что зерно проходит сушку в горизонтальном положении, а это практически сводит к нулю повреждения продукта.

В других видах зерносушилок все происходит немного иначе. В модульных зерно бы стерлось о боковые стенки, так как сушка производится вертикально. В шахтных сушилках высока вероятность повреждения из-за падения зерна с большой высоты, к тому же оно прогревается неравномерно.

В плюс зерносушилкам конвейерного типа специалисты также записывают их многофункциональность — они могут сушить необработанное зерно с разной степенью загрязнения, семенной материал, различные культуры. Для этого не требуется дополнительного оборудования.

Алексей Бурдовицин,

генеральный директор компании «ASM-AGRO»

Именно на конвейерной можно сушить семенной материал. В других типах зерносушилок этого делать нельзя. В них часто возникают так называемые «горячие точки» и «локальные перегревы», что значительно снижает качество и всхожесть высушенного продукта. Или приводит к пожароопасным ситуациям.

Уровень сохранности

В мае этого года компания «ASM-AGRO» выпустила в продажу первую зерносушилку собственного производства. Позднее новинка была представлена на «Дне Сибирского поля», где получила осторожные положительные оценки. Все благодаря предложенной системе сушки и пожаробезопасности.

Андрей Ремизов,

главный инженер-конструктор

В конвейерной зерносушилке зерно сушится как бы в кипящем воздушном слое. Этот тип сушки является самым бережным. На протяжении многих лет такой вид сушки был доступен только крупным хозяйствам. Конвейерные зерносушилки до недавнего производились только в Англии, хотя технология была придумана в России.

Также по словам Андрея Ремизова, возгорания из-за заторов сырья исключены. Пожар может возникнуть только если будут нарушены правила эксплуатации. Например, если оператор перегреет масличные культуры. Температурные датчики контроля размещены внутри зерносушилки и сразу обозначат неладное. А световая и звуковая сигнализации оповестят оператора, что нужно срочно принять меры.

Именно в этой технологии, по словам разработчиков, заключается ключевая особенность их конвейерной зерносушилки. Возгорание если и произойдет, то на крыше, а не внутри машины. Пожар в других типах зерносушилок начинается изнутри и его не видно.

Еще одна особенность — размер. Несмотря на габариты машина не занимает места больше, чем, к примеру, комбайн. Хотя во многом это зависит от производительности: чем выше ее показатели, тем больше сама машина и выше ее цена. Она может варьироваться от 3,5 млн до 11,5 млн рублей.

По итогам выставки компания ASM-AGRO реализовала первую зерносушилку нового образца. Она отправилась в Хабарский район. Оценить качество ее работы можно будет уже очень скоро.

Как происходит процесс сушки зерна?

В сушилках конвейерного типа зерно можно обрабатывать небольшими партиями по одной тонне. Тогда как для других типов сушилок процесс начнется только после полной загрузки. Это 40−60 тонн.

Шаг 1. В герметичный бункер засыпается влажное зерно. Датчики уровня зерна управляют транспортером загрузки. Благодаря этому бункер всегда полный.

Шаг 2. Заслонка для регулировки уровня зерна равномерно распределяет его по жалюзийному ложе. Толщина слоя зависит от самого материала и влажности зерна.

Шаг 3. Во время передвижения по верхнему ложе зерно обдувается нагретым воздухом со всех сторон. Оно сушится как бы в кипящем воздушном слое. Такой способ сушки позволяет равномерно нагревать зерно, не травмируя его.

Шаг 4. До начала сушки оператор устанавливает скорость движения зерна, а также температуру и объем воздуха.

Шаг 5. В процессе сушки происходит очистка зерна от пыли и мелких примесей.

Шаг 6. В нижнем ложе зерно досушивается и продувается холодным воздухом.

Шаг 7. Далее сухое и охлажденное зерно выгружается в бункер, откуда перемещается в место хранения.

Дарья Зыкова.