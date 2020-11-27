В Алтайском крае приняли бюджет региона на 2021 год

27 ноября депутаты Алтайского Заксобрания в двух чтениях приняли скорректированный бюджет региона на 2021 и плановый период до 2023 года. Ко второму чтению к главному финансовому документу края поступило более сотни поправок и предложений.

Уточнение параметров бюджета ко второму чтению понадобилось из-за распределения федеральных дотаций, которые поступили в Алтайский край.

Например, 2 млрд 369 млн рублей дотации направят на заработную плату, на выплаты детям от трех до семи лет — 5,4 млрд рублей, на питание школьников начальных классов — чуть более млрд рублей, на поддержку детей-сирот направят 607 млн рублей (это на 95,4 больше, чем в 2020 году), отрасль здравоохранения дополнительно получит 1,4 млрд рублей и еще целый ряд дотаций.

Депутаты отметили, что бюджет не потерял свою социальную ориентированность. Более 74% средств в краевой казне направлены именно на социальную сферу.

Увеличение бюджета Алтайского края на 2021 год между двумя чтениями. Скриншот трансляции сессии АКЗС

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко остался доволен и работой над бюджетом, и обсуждением, и самим получившимся законопроектом.

Параметры краевого бюджета на 2021 год

доходы — 123,8 млрд рублей,

расходы — 129,7 млрд рублей,

дефицит — 5,9 млрд рублей

Бюджет поддержали все парламентские фракции, кроме КПРФ.