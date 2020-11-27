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Экономика

В Алтайском крае приняли бюджет региона на 2021 год

27 ноября депутаты Алтайского Заксобрания в двух чтениях приняли скорректированный бюджет региона на 2021 и плановый период до 2023 года. Ко второму чтению к главному финансовому документу края поступило более сотни поправок и предложений.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Уточнение параметров бюджета ко второму чтению понадобилось из-за распределения федеральных дотаций, которые поступили в Алтайский край.

Например, 2 млрд 369 млн рублей дотации направят на заработную плату, на выплаты детям от трех до семи лет — 5,4 млрд рублей, на питание школьников начальных классов — чуть более млрд рублей, на поддержку детей-сирот направят 607 млн рублей (это на 95,4 больше, чем в 2020 году), отрасль здравоохранения дополнительно получит 1,4 млрд рублей и еще целый ряд дотаций.

Депутаты отметили, что бюджет не потерял свою социальную ориентированность. Более 74% средств в краевой казне направлены именно на социальную сферу.

Увеличение бюджета Алтайского края на 2021 год между двумя чтениями.
Увеличение бюджета Алтайского края на 2021 год между двумя чтениями.
Скриншот трансляции сессии АКЗС

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко остался доволен и работой над бюджетом, и обсуждением, и самим получившимся законопроектом.

Параметры краевого бюджета на 2021 год

  • доходы — 123,8 млрд рублей,
  • расходы — 129,7 млрд рублей,
  • дефицит — 5,9 млрд рублей

Бюджет поддержали все парламентские фракции, кроме КПРФ.

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