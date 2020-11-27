В Алтайском крае приняли бюджет региона на 2021 год

Уточнение параметров бюджета ко второму чтению понадобилось из-за распределения федеральных дотаций, которые поступили в Алтайский край.
Например, 2 млрд 369 млн рублей дотации направят на заработную плату, на выплаты детям от трех до семи лет — 5,4 млрд рублей, на питание школьников начальных классов — чуть более млрд рублей, на поддержку детей-сирот направят 607 млн рублей (это на 95,4 больше, чем в 2020 году), отрасль здравоохранения дополнительно получит 1,4 млрд рублей и еще целый ряд дотаций.
Депутаты отметили, что бюджет не потерял свою социальную ориентированность. Более 74% средств в краевой казне направлены именно на социальную сферу.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко остался доволен и работой над бюджетом, и обсуждением, и самим получившимся законопроектом.
Параметры краевого бюджета на 2021 год
- доходы — 123,8 млрд рублей,
- расходы — 129,7 млрд рублей,
- дефицит — 5,9 млрд рублей
Бюджет поддержали все парламентские фракции, кроме КПРФ.