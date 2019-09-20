В Алтайском крае пройдет грандиозный форум предпринимателей

Кто заявлен в числе спикеров?
В числе ведущих бизнес-консультантов страны, которые выступят в Барнауле:
- Инди Гогохия, эксперт по SMM продвижению, спикер в МГИМО, основатель агентства GENIUS CODE. Среди клиентов — предприниматели из списка Forbes, Сбербанк, компании Nike, Mercedes и другие
- Роман Тарасенко, эксперт в области маркетинга, специалист по увеличению продаж, спикер на программах MBA в РАНХиГС при президенте РФ. Среди клиентов: РЖД, SCA, Philips
- Сергей Дегтярёв, совладелец международной франнчайзинговой сети Fort Family, основатель франшизы № 2 в в рейтинге Forbes Sun School
- Юлия Ракова, директор по маркетингу GetResponse Россия● Дмитрий Юрков, генеральный директор Synergy Digital, директор по маркетингу Университета «Синергия».
Среди бизнес-консультантов от Алтайского края заявлены:
- Максим Савинков, генеральный директор «СиСорт»
- Константин Денисенко, генеральный директор «Зиас Машинери»
- Денис Газукин, основатель интернет-агентства «Митра», директор компании Freematiq
- Дмитрий Иванов, генеральный директор «Грильницы»
- Олег Махнаков, директор «РИКОН»
- Владимир Гордейчик, генеральный директор велнесс-клуба «Магис».
Для чего проводится форум?
По словам организаторов, у форума в Барнауле три основные цели. Прежде всего, проинформировать участников о существующих и действующих системных мерах господдержки предпринимательства. Данные аналитического центра НАФИ показывают, что на сегодняшний день большинство российских предпринимателей не знают о том, какими инструментами поддержки бизнеса от государства они могут воспользоваться. Задача форума — решить эту проблему.
Не менее важно, развить по всей стране «предпринимательскую грамотность» населения. Поэтому на форуме гостям расскажут о том, с чего следует начать свою деятельность, какой бизнес выбрать, где найти мотивацию для работы и пр. Присутствующие познакомятся с кейсами экспертов, узнают, с чего известные предприниматели начинали свою карьеру, как пришли к успеху.
Третья цель — рассказать о центре «Мой бизнес», куда алтайские предприниматели могут обращаться за различными консультациями.
Как будет проходить форум?
Форум будет проходить в режиме нон-стоп — с утра до вечера и без перерывов. Ведущий будет взаимодействовать со зрителями посредством геймификации, тем самым создавая «единое информационное пространство» — отмечает Надежда Ивкова, PR-директор компании «Синергия». Выступление спикеров будет завершаться ответами на вопросы зрителей.
Помимо экспертных выступлений будет проведена панельная дискуссия — эксперты совместно будут обсуждать, какие меры господдержки существуют для предпринимателя, эффективны ли они, куда и к кому можно обратиться за профессиональной консультацией.
Александр Евстигнеев,
начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:
Мы хотим этот форум сделать максимально акцентированным на опыте и на кейсах именно бизнеса. Мы расскажем о тех государственных возможностях, которые сегодня есть, но прежде всего хотели, чтобы выстраивалось прямое взаимодействие между экспертами и бизнес-сообществом Алтайского края.
Роман Покатилов