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В Алтайском крае пройдет грандиозный форум предпринимателей

8 октября в Барнауле состоится масштабный форум «Мой бизнес» в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Эксперты самого различного уровня, в том числе из Алтайского края, выступят перед предпринимателями, а также людьми, заинтересованными в открытии своего дела. Форум рассчитан на 900 посетителей, место проведения выбран городской Дворец культуры.

Максим Савинков.
Максим Савинков.
Дмитрий Лямзин

Кто заявлен в числе спикеров?

В числе ведущих бизнес-консультантов страны, которые выступят в Барнауле:

  • Инди Гогохия, эксперт по SMM продвижению, спикер в МГИМО, основатель агентства GENIUS CODE. Среди клиентов — предприниматели из списка Forbes, Сбербанк, компании Nike, Mercedes и другие
  • Роман Тарасенко, эксперт в области маркетинга, специалист по увеличению продаж, спикер на программах MBA в РАНХиГС при президенте РФ. Среди клиентов: РЖД, SCA, Philips
  • Сергей Дегтярёв, совладелец международной франнчайзинговой сети Fort Family, основатель франшизы № 2 в в рейтинге Forbes Sun School
  • Юлия Ракова, директор по маркетингу GetResponse Россия● Дмитрий Юрков, генеральный директор Synergy Digital, директор по маркетингу Университета «Синергия».

Среди бизнес-консультантов от Алтайского края заявлены:

  • Максим Савинков, генеральный директор «СиСорт»
  • Константин Денисенко, генеральный директор «Зиас Машинери»
  • Денис Газукин, основатель интернет-агентства «Митра», директор компании Freematiq
  • Дмитрий Иванов, генеральный директор «Грильницы»
  • Олег Махнаков, директор «РИКОН»
  • Владимир Гордейчик, генеральный директор велнесс-клуба «Магис».

Для чего проводится форум?

По словам организаторов, у форума в Барнауле три основные цели. Прежде всего, проинформировать участников о существующих и действующих системных мерах господдержки предпринимательства. Данные аналитического центра НАФИ показывают, что на сегодняшний день большинство российских предпринимателей не знают о том, какими инструментами поддержки бизнеса от государства они могут воспользоваться. Задача форума — решить эту проблему.

Не менее важно, развить по всей стране «предпринимательскую грамотность» населения. Поэтому на форуме гостям расскажут о том, с чего следует начать свою деятельность, какой бизнес выбрать, где найти мотивацию для работы и пр. Присутствующие познакомятся с кейсами экспертов, узнают, с чего известные предприниматели начинали свою карьеру, как пришли к успеху.

Третья цель — рассказать о центре «Мой бизнес», куда алтайские предприниматели могут обращаться за различными консультациями.

Владимир Гордейчик.
Владимир Гордейчик.
altapress.ru

Как будет проходить форум?

Форум будет проходить в режиме нон-стоп — с утра до вечера и без перерывов. Ведущий будет взаимодействовать со зрителями посредством геймификации, тем самым создавая «единое информационное пространство» — отмечает Надежда Ивкова, PR-директор компании «Синергия». Выступление спикеров будет завершаться ответами на вопросы зрителей.

Помимо экспертных выступлений будет проведена панельная дискуссия — эксперты совместно будут обсуждать, какие меры господдержки существуют для предпринимателя, эффективны ли они, куда и к кому можно обратиться за профессиональной консультацией.

Александр Евстигнеев,
начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

Мы хотим этот форум сделать максимально акцентированным на опыте и на кейсах именно бизнеса. Мы расскажем о тех государственных возможностях, которые сегодня есть, но прежде всего хотели, чтобы выстраивалось прямое взаимодействие между экспертами и бизнес-сообществом Алтайского края.

Роман Покатилов

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