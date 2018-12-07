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Экономика
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В Алтайском крае растет число заброшенных личных подсобных хозяйств

С 2006 по 2016 годы количество заброшенных личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Алтайском крае увеличилось вдвое и составляло почти 14% от общего числа хозяйств. Об этом говорят результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи, сообщил 6 декабря Алтайкрайстат.

Капуста. Огород
Капуста. Огород
ССО

Наибольшее количество заброшенных участков сосредоточено в Суетском районе (31%), Благовещенском (26%), Быстроистокском и Каменском районах (24% общего числа хозяйств района). Только в Первомайском районе, Барнауле и Заринске ЛПХ с заброшенными земельными участками и пустующими домами составляют менее 3% от числа хозяйств муниципального образования.

Всего в регионе к середине 2016 года было около 570 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, а также 377 садоводческих, огороднических объединений. За последнее десятилетие число личных подсобных хозяйств в регионе увеличилось на 2,3%.

В декабре Алтайкрайстат опубликует другие оставшиеся итоги последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проходила в 2016 году.

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