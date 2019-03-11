В Алтайском крае за 50 млн рублей отремонтируют больницу

Курьинская больница стала одним из 36 объектов здравоохранения краевой адресной инвестиционной программы. В 2017 году за счет краевого бюджета там уже заменили кровлю, окна и фасад.
По состоянию на начало марта 2019 года в здании выполнили демонтажные работы и перепланировку, завершают обшивку стен, заменили сети отопления, обустраивают лифты, системы электроснабжения, дымоудаления и сети канализации. Летом собираются благоустроить территорию больницы.
Ежемесячно Курьинская ЦРБ обслуживает около 6 тысяч человек. Пока идет ремонт, пациентов принимают в других зданиях. Работы завершат осенью.