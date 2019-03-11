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Экономика

В Алтайском крае за 50 млн рублей отремонтируют больницу

В 2019 году в райцентре Курьинского района капитально отремонтируют здание стационара центральной районной больницы. Подрядная организация приступила к обновлению здания в августе 2018 года. Сообщается, что на ремонт здания уйдет почти 50 млн рублей, сообщает минстройтранс.

Ремонт в здании Курьинской ЦРБ.
Ремонт в здании Курьинской ЦРБ.
sgd22.ru

Курьинская больница стала одним из 36 объектов здравоохранения краевой адресной инвестиционной программы. В 2017 году за счет краевого бюджета там уже заменили кровлю, окна и фасад.

По состоянию на начало марта 2019 года в здании выполнили демонтажные работы и перепланировку, завершают обшивку стен, заменили сети отопления, обустраивают лифты, системы электроснабжения, дымоудаления и сети канализации. Летом собираются благоустроить территорию больницы.

Ежемесячно Курьинская ЦРБ обслуживает около 6 тысяч человек. Пока идет ремонт, пациентов принимают в других зданиях. Работы завершат осенью.

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