В Алтайском крае резко упали приемные цены на молоко

Приемные цены на молоко в нескольких районах Алтайского края упали с 26 до 17 рублей, сообщили в партии «Справдливая Россия — За правду».

Сигналы поступили из Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Шипуновского, Рубцовского, Поспелихинского и других районов.

Некоторые говорят о возможности сдать коров на мясо, но и здесь закупочные цены падают. При этом в магазинах цены на продукты, включая молочные, растут.

«Сами сборщики свое поведение объясняют традиционными сезонными колебаниями цен. Мол, с выходом коров на выпаса молока становится больше, его сложнее хранить, и потому цена падает. Но с обрушением закупочных цен в полтора-два раза мы столкнулись впервые», — комментирует руководитель Волчихинского местного отделения справороссов Марина Новикова.

Депутат Госдумы Александр Терентьев уже направил полученную из районов информацию в виде депутатских запросов в адрес антимонопольного ведомства и губернатора Алтайского края.