В Алтайском крае с 1 июля подорожали коммунальные услуги.

С 1 июля сжиженный газ без доставки в баллонах будет стоить стоить 34,37 рубля за килограмм. С доставкой — 50,82 рублей за килограмм.

За электроэнергию тоже придется платить больше. Горожане с электроплитами отдадут 3,81 рублей за киловатт, сельчане — 3,66 рублей.

Стоимость вывоза мусора тоже изменилась. Больше всего за услугу отдадут барнаульцы. Они заплатят 68,34 рубля (на 25% больше) за человека в многоквартирном доме и 70,66 руб. в частном доме. В Рубцовском районе стоимость подняли до 68,51 (квартира) и 70,83 (частный дом) рублей. В Славгородском — до 63,07 и 65,21 рублей.

Если семья тратит более 22% дохода на оплату коммунальных услуг, она может получить субсидии ЖКУ. Но эта цифра — для всей страны. Рассчитать, какая субсидия положена именно вам вам можно в онлайн-кулькуляторе.

Предельный рост стоимости услуг ЖКХ в 2022 году в РФ составил не более 4%. Об этом сообщает «Российская газета».