В Алтайском крае собрали не самый большой урожай зерновых

Средняя урожайность при этом остается невысокой — 15,3 центнера с гектара. На валовый сбор и качество урожая этого года, безусловно, повлияла жаркая погода в июле, когда несколько районов степной зоны стояли на грани объявление ЧС из-за засухи.
Однако в региональный минсельхоз, по всей вероятности, прояснив позицию губернатора Виктора Томенко, не поддержал предложение районов. Ущерб от засухи пришлось бы возмещать из федерального и регионального бюджетов. А погодные условия в августе изменились.
Напомним: в прошлом году в Алтайском крае собрали 5,355 млн тонн зерновых в бункерном весе. о этому показателю регион вошел в первую пятерку в стране.