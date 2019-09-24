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Экономика

В Алтайском крае собрали не самый большой урожай зерновых

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев 23 сентября сообщил, что в регионе намолотили 4 млн тонн зерновых. При этом еще 18% посевов (579 тыс гектаров) не убраны. Есть вероятность немного увеличить валовый сбор зерна, который уже превышает среднегодовой за последние 10 лет показатель.

Поле. Пшеница
Поле. Пшеница
СС0

Средняя урожайность при этом остается невысокой — 15,3 центнера с гектара. На валовый сбор и качество урожая этого года, безусловно, повлияла жаркая погода в июле, когда несколько районов степной зоны стояли на грани объявление ЧС из-за засухи.

Однако в региональный минсельхоз, по всей вероятности, прояснив позицию губернатора Виктора Томенко, не поддержал предложение районов. Ущерб от засухи пришлось бы возмещать из федерального и регионального бюджетов. А погодные условия в августе изменились.

Напомним: в прошлом году в Алтайском крае собрали 5,355 млн тонн зерновых в бункерном весе. о этому показателю регион вошел в первую пятерку в стране.

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