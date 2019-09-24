В Алтайском крае собрали не самый большой урожай зерновых

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев 23 сентября сообщил, что в регионе намолотили 4 млн тонн зерновых. При этом еще 18% посевов (579 тыс гектаров) не убраны. Есть вероятность немного увеличить валовый сбор зерна, который уже превышает среднегодовой за последние 10 лет показатель.

Средняя урожайность при этом остается невысокой — 15,3 центнера с гектара. На валовый сбор и качество урожая этого года, безусловно, повлияла жаркая погода в июле, когда несколько районов степной зоны стояли на грани объявление ЧС из-за засухи.

Однако в региональный минсельхоз, по всей вероятности, прояснив позицию губернатора Виктора Томенко, не поддержал предложение районов. Ущерб от засухи пришлось бы возмещать из федерального и регионального бюджетов. А погодные условия в августе изменились.

Напомним: в прошлом году в Алтайском крае собрали 5,355 млн тонн зерновых в бункерном весе. о этому показателю регион вошел в первую пятерку в стране.