В Алтайском крае собрали уже более 2 млн тонн зерна

В Алтайском крае вовсю кипит уборочная кампания. О ее ходе рассказал министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев на оперативном совещании в правительстве региона.

Зерновые и зернобобовые культуры на данный момент убрали на 1,2 млн гектаров, что составляет 38% от их общей площади.

«Валовой сбор зерна превысил 2 миллиона тонн. Если сравнивать с аналогичной датой прошлого года, то убранная площадь аналогична, сбор зерна в этом году выше на 250 тысяч тонн», — отметил министр.

Полностью завершили обмолот озимых. Их получено порядка 600 тысяч тонн, в том числе 500 тысяч тонн пшеницы. Качество зерна озимых — выше прошлых лет.

По данным регионального центра оценки качества зерна 72% урожая соответствуют характеристикам 3 класса, 24% - 4 класса, 4% - 5 класса.

Продолжается уборка сахарной свеклы, кормозаготовительная кампания, а также хозяйства приступили к севу озимых культур.

Поле. Пшеница СС0

В России

По данным на 31 августа российские аграрии собрали уже 90,3 млн тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолотили с площади 33,1 млн га млн га, что выше темпов прошлого года, говорится на сайте Минсельхоза.

Пшеницу убрали с площади 21,8 млн га, намолочено 65,6 млн тонн. Кроме того, фермеры собрали 16,2 млн тонн ячменя и 90 тыс. тонн кукурузы на зерно.

Производство подсолнечника, рапса и сои составляет 196,9 тыс. тонн, 1,3 млн тонн и 63,3 тыс. тонн соответственно, а сахарной свеклы — 2 млн тонн.

В сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах накопали 783,9 тыс. тонн картофеля и убрали 1,2 млн тонн овощей открытого грунта.