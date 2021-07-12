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Экономика
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В Алтайском крае создается «Фабрика офисных процессов»

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае создается «Фабрика офисных процессов». Сотрудники региональных компании смогут пройти обучения по специальным программам.

«Фабрика офисных процессов».
«Фабрика офисных процессов».
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»
1
Что это за площадка?

«Фабрика офисных процессов» — это специальная учебно-производственная площадка, на которой в ходе имитируемого производственного процесса участники обучаются оптимизации и применению инструментов бережливого производства.

«Фабрика офисных процессов» направлена на формирование знаний и умений, вовлечение сотрудников и руководителей предприятий, а также госслужащих повышению эффективности офисных процессов с помощью инструментов бережливого производства.

2
Кто может обучаться?

Специалисты и руководители предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Им предоставляется возможность получить аналогичный опыт в офисной сфере, а также оценить, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели организации в целом.

3
Какие знания дают?

В ходе обучения участники научатся оптимизировать сроки согласования документов, снижать количество перемещений и возвратов на доработку, а также оптимизировать офисные площади. Но самое главное — научатся анализировать и удовлетворять потребности клиента с точки зрения создания ценности.

4
Кто будет преподавать?

Специалисты Алтайского регионального Центра кластерного развития, которые в начале июля в рамках нацпроекта «Производительность труда» прошли методическую подготовку тренеров «Фабрики офисных процессов».

5
Как подать заявку на обучение?

По телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

#АЦКР #Производительность_труда #национальный_проект #рцк #Алтайский_край #ЛидерИзменений

Справка

«Фабрика офисных процессов» базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть метода заключается в том, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач. Через анализ своего практического опыта и опыта коллег и происходит обучение.

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