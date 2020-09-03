В Алтайском крае строят подъезды к фермерским хозяйствам и селам

2 сентября представитель «Алтайавтодор» проверил качество дорожных работ на подъезде к фермерскому хозяйству Юрия Миллера в Калманском районе. Как сообщили в краевом минтрансе, в 2020 году на подъезды к фермерским хозяйствам и селам направят почти полмиллиарда рублей.

Глава КФХ Юрий Миллер, к хозяйству которого строится подъезд, занимается выращиванием крупного рогатого скота и зерновых культур. Он говорит, что около дороги расположено несколько предприятий, к которым постоянно подъезжает техника.

Помимо этого, рядом — дома жителей села Бураново, которые тоже пользуются трассой.

Ход работ проверил замначальника «Алтайавтодора» по строительству, качеству и техническим вопросам Евгений Строганов. Вопросов у него не возникло.

Строительство подъезда к КФХ в Калманском районе. Минтранс Алтайского края.

На объекте выполнены работы по устройству укрепления верхнего слоя земляного полотна цементом, покрытие будет в щебеночно-песчаном исполнении, — рассказал представитель учреждения. — Кроме того, были предусмотрены водоотводные канавы большой площади, которые укрепляются в зависимости от продольных уклонов щебневанием, монолитным бетоном и матрацами Рено, — специальными габионными конструкциями, чтобы не допустить размыва откосов из-за крутого подъема".

По данным минтранса, в 2020 году работы по строительству подъездов к фермам и селам осуществляются на 13 объектах в разных районах Алтайского края.

На это выделено из бюджета около 476 млн рублей, из этой суммы около 188 млн — федеральные средства.

Срок сдачи дорог в эксплуатацию — октябрь 2020 года.