Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января -20°C
482

В Алтайском крае цены на продовольствие в начале 2019 года рванули вверх

Алтайкрайстат опубликовал средние цены на потребительские товары в Алтайском крае на 9 января. По сравнению с предыдущим замером 24 декабря, цены почти на все продукты из мониторинга выросли. Для отдельных продуктов рост с 24 декабря превысил среднегодовое значение инфляции.

Конфеты.
Конфеты.
СС0
Мясо

На 1,1% (в среднем по Алтайскому краю) подорожали говядина и свинина, на 3,8% куры, на 4% сосиски-сардельки, на 1,5% полукопченая колбаса. Не изменилась цена на баранину, следует из данных Алтайкрайстата.

Молочные продукты

Сливочное масло подорожало на 6,3%, почти на 2% молоко (2,5−3% жирности), на 1,5% сыры, творог на 7,7%.

Утешим любителей сладкого: карамель с 24 декабря подешевела на 5%. Правда, есть ее придется с подорожавшим на 3,2% чаем (динамика цен на кофе в обзоре крайстата не приводится).

ГСМ

Дизтопливо, несмотря на все усилия властей по сдерживание цен, с 24 декабря все же немного подорожало: 46,92 рублей за литр до 47,23 рублей. Бензин в цене не изменился.

Алкоголь

Водка (40 градусов) 24 декабря стоила 550,03 рублей за литр, 9 января — уже 559,15 рублей.

Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию.
Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию.
Анна Зайкова

Росстат отмечает ускорение роста цен в целом по стране, сообщает rosbalt.ru. Потребительские цены с 1 по 9 января 2019 года повысились на 0,5%, годом раньше — на 0,3%. Инфляция в 2018 году, по уточненным данным Росстата, составила 4,3%, прогноз на 2019 год — 5−5,5%. Причинами роста цен эксперты неоднократно называли увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%.

Средние потребительские цены на товары по Алтайскому краю

(данные Алтайкрайстата на 9 января и 24 декабря)

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость