В Алтайском крае цену на патенты для предпринимателей хотят снизить до 100 рублей

В краевом заксобрании на эту тему 12 мая прошло совещание. Организаторами встречи выступили два комитета АКЗС — по экономической политике, промышленности и предпринимательству и комитет по бюджету и налогам.
К видам деятельности, на которые бизнесмены могут приобретать патенты, относятся производство хлебобулочных изделий, молочной продукции, отдельные формы розничной торговли, ветеринарные услуги, репетиторство, уход за больными, услуги такси, ремонт мебели и многие другие. Всего 68 видов.
Экономически и политически правильным решением эксперты посчитали снижение стоимости годового патента до символической суммы в 100 рублей на 2020 год.
Для примера: таксистам годовой патент сейчас обойдется 12 875 рублей, индивидуальные предприниматели, занимающиеся ремонтом компьютеров в Барнауле должны заплатить за патент 24 700 рублей, а предприниматель, занимающийся розничной торговлей продуктами — уже 242 100 рублей в год.
Участники совещания поддержали предложение о временном снижении стоимости патента. Теперь инициативу обсудят с профильными министерствами региона.