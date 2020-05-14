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Экономика

В Алтайском крае цену на патенты для предпринимателей хотят снизить до 100 рублей

Большинство видов деятельности для применения патентной системы налогообложения в Алтайском крае входит в перечень наиболее пострадавших отраслей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому экспертное сообщество задумалось о значительном снижении стоимости патента в 2020 году, сообщила пресс-служба АКЗС.

Касса.
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В краевом заксобрании на эту тему 12 мая прошло совещание. Организаторами встречи выступили два комитета АКЗС — по экономической политике, промышленности и предпринимательству и комитет по бюджету и налогам.

К видам деятельности, на которые бизнесмены могут приобретать патенты, относятся производство хлебобулочных изделий, молочной продукции, отдельные формы розничной торговли, ветеринарные услуги, репетиторство, уход за больными, услуги такси, ремонт мебели и многие другие. Всего 68 видов.

Экономически и политически правильным решением эксперты посчитали снижение стоимости годового патента до символической суммы в 100 рублей на 2020 год.

Для примера: таксистам годовой патент сейчас обойдется 12 875 рублей, индивидуальные предприниматели, занимающиеся ремонтом компьютеров в Барнауле должны заплатить за патент 24 700 рублей, а предприниматель, занимающийся розничной торговлей продуктами — уже 242 100 рублей в год.

Участники совещания поддержали предложение о временном снижении стоимости патента. Теперь инициативу обсудят с профильными министерствами региона.

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