В Алтайском крае установили минимальную сумму, на которую можно прожить месяц

С 1 января в Алтайском крае размер прожиточного минимума на душу населения установлен на уровне 10 665 рублей. В сравнении с IV кварталом 2020 года эта сумму стала выше на 454 рубля.

Соответствующее постановление правительства, подписанное губернатором Виктором Томенко, опубликовано на сайте кабмина.

Кроме того, в постановлении сказано, что для трудоспособного населения в 2021 году величина составит 11 488 рублей, для пенсионеров — 9573 рубля, для детей — 10 611 рублей.

Ни один из этих показателей не уменьшился в сравнении с прошлым годом.



Отметим, что величина прожиточного минимума напрямую влияет на размер социальных выплат и МРОТ. В прошлом году стало известно, что в правительстве обсуждается возможность введения вето на понижение этого уровня в регионах.

Судя по данным СМИ, в текущем году власти ряда субъектов его уже урезали, что вызвало серьезное негодование граждан, пишет «Банкфакс».