В Алтайском крае установили минимальную сумму, на которую можно прожить месяц

Соответствующее постановление правительства, подписанное губернатором Виктором Томенко, опубликовано на сайте кабмина.
Кроме того, в постановлении сказано, что для трудоспособного населения в 2021 году величина составит 11 488 рублей, для пенсионеров — 9573 рубля, для детей — 10 611 рублей.
Ни один из этих показателей не уменьшился в сравнении с прошлым годом.
Отметим, что величина прожиточного минимума напрямую влияет на размер социальных выплат и МРОТ. В прошлом году стало известно, что в правительстве обсуждается возможность введения вето на понижение этого уровня в регионах.
Судя по данным СМИ, в текущем году власти ряда субъектов его уже урезали, что вызвало серьезное негодование граждан, пишет «Банкфакс».