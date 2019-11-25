В Алтайском крае утвердили новый прожиточный минимум

В среднем прожиточный минимум составил 10 050 рублей.
Для трудоспособного населения -10 731 рубль, для пенсионеров — 8681 рубль, для детей — 10146 рублей.
По сравнению со II кварталом он уменьшился на 144 рубля. В управлении говорят, что это обусловлено снижением цен на овощи (в среднем на 35,3%), фрукты (11,7%) и столовые корнеплоды (7,9%).
Что такое прожиточный минимум
Это стоимостная оценка потребительской корзины. В расчет также входят расходы по обязательным платежам и сборам.
Величина прожиточного минимума влияет на определение размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.