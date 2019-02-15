В Алтайском крае увеличили пособие на погребение умерших пенсионеров

В местностях, где районный коэффициент 15%, сумма пособия составит 6838 рублей 44 копейки, а где 20% — 7135 рублей 76 копеек.
«Чтобы получить такое пособие, гражданин, взявший на себя организацию похорон, должен обратиться в любой территориальный орган ПФР, но не позднее шести месяцев со дня его (пенсионера — прим. ред.) смерти. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, справку о смерти умершего получателя пенсии, выданную органами ЗАГС», — пояснила заместитель управляющего региональным ОПФР Наталия Мочалова.
Социальное пособие на погребение оформляют в день обращения, а выплачивают через отделения Почты России либо кредитные организации.
На умерших работающих пенсионеров пособие выплачивают по месту работы.