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Экономика

В Алтайском крае увеличили пособие на погребение умерших пенсионеров

С 1 февраля в Алтайском крае повысили размер социального пособия на погребение умерших неработающих пенсионеров. Теперь он составляет 5 946 рублей 47 копеек, плюс районный коэффициент. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
Михаил Хаустов

В местностях, где районный коэффициент 15%, сумма пособия составит 6838 рублей 44 копейки, а где 20% — 7135 рублей 76 копеек.

«Чтобы получить такое пособие, гражданин, взявший на себя организацию похорон, должен обратиться в любой территориальный орган ПФР, но не позднее шести месяцев со дня его (пенсионера — прим. ред.) смерти. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, справку о смерти умершего получателя пенсии, выданную органами ЗАГС», — пояснила заместитель управляющего региональным ОПФР Наталия Мочалова.

Социальное пособие на погребение оформляют в день обращения, а выплачивают через отделения Почты России либо кредитные организации.

На умерших работающих пенсионеров пособие выплачивают по месту работы.

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