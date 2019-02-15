В Алтайском крае увеличили пособие на погребение умерших пенсионеров

С 1 февраля в Алтайском крае повысили размер социального пособия на погребение умерших неработающих пенсионеров. Теперь он составляет 5 946 рублей 47 копеек, плюс районный коэффициент. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР по Алтайскому краю.