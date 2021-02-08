В Алтайском крае выберут лучших экспортеров по итогам 2020 года

Приглашаем экспортно ориентированные предприятия региона принять участие в конкурсе на звание «Лучший экспортер года Алтайского края» по итогам 2020 года.

Конкурс проводит Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства при поддержке Правительства Алтайского края с целью развития экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, стимулирования и развития экспортно-ориентированного производства, укрепления международной кооперации. Оператором мероприятия выступает Алтайская торгово-промышленная палата.

Установлены номинации: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Прорыв года».

Победителей конкурса определит комиссия, которая формируется из представителей органов исполнительной власти края, объединений предпринимателей, научных, общественных, коммерческих и других организаций.

Победителей и призеров в каждой номинации наградят дипломами и ценными призами.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить конкурсную заявку, отчет участника конкурса, краткую аналитическую справку.

Юридические лица дополнительно должны предоставить копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копию учредительных документов юридического лица (первую и последнюю страницы устава); копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную выдавшим ее налоговым органом в 2020 году и содержащую код ОКВЭД по основному виду деятельности.

От индивидуальных предпринимателей требуется свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная в 2020 году.

Заявку и конкурсную документацию необходимо направить до 26 февраля 2021 года в электронном виде в формате PDF в Алтайскую ТПП на адрес электронной почты mail@alttpp.ru или в Центр поддержки экспорта по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, с пометкой «На конкурс «Лучший экспортер года Алтайского края» или на адрес электронной почты sitnikova.ea@altaicpp.ru.

Приложения для участия в конкурсе доступны на сайте Алтайской ТПП.