« Алтайский фонд МСП » подвел итоги конкурса «Лучший экспортер года Алтайского края» за 2020 год. Среди конкурсантов — 17 участников ВЭД из числа субъектов малого и среднего бизнеса региона. Победителей выбирали в трех номинациях — «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» и «Прорыв года». О том, как прошло награждение, — читайте в материале altapress.ru.

Краткие итоги

Открытие церемонии началось с приветственного слова важных гостей, они подвели итоги непростого 2020 года.

Александр Евстигнеев, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, подчеркнул, что «реализация национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ стала серьезным вызовом для региона. И с этим вызовом край справился».

Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, более 100 краевых компаний при содействии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Алтайского края заключили контракты на 188 млн долларов, рассказал чиновник.

В Алтайском крае выбрали лучшего экспортера 2020 года. Дмитрий Лямзин

Александр Евстигнеев,

начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

— Именно благодаря эффективной деятельности ЦПЭ нам удалось добиться столь серьезных показателей.

Следующий спикер — Римма Москвитина, руководитель центра поддержки экспорта некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» — отметила, что ЦПЭ успешно справился с вызовами 2020 года: удалось достичь необходимых показателей как на региональном, так и на федеральном уровнях. Но на этом организация не собирается останавливаться.

Римма Москвитина,

руководитель центра поддержки экспорта некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»:

— В 2021 году алтайские компании ждут уже новые меры поддержки: новые электронно-торговые площадки, проекты по акселерации и многое другое. Мы всеми силами окажем содействие в продвижении ваших товаров и услуг на внешние рынки.

В Алтайском крае выбрали лучшего экспортера 2020 года. Дмитрий Лямзин

Привет из Китая

Во время выступления спикера на экран вывели видеообращение заместителя генерального директора торгово-экономической компании «Синьтай» Юань Вэнь Ган. Зарубежный партнер поблагодарил ЦПЭ за организацию российско-китайской бизнес-миссии в 2020 году и проведение переговоров по торговому сотрудничеству. Азиатская корпорация познакомилась с большим количеством российских компаний, с некоторым из них заключила экспортные контракты.

Юань Вэнь Ган,

заместитель генерального директора торгово-экономической компании «Синьтай»:

— Мы очень надеемся, что в 2021 году наше сотрудничество продолжится при содействии регионального центра поддержки экспорта и мы совместными усилиями увеличим торгово-экономический оборот между Россией и Китаем.

Рост спроса на алтайскую продукцию

Следом выступил президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков. Он подчеркнул: 2020 год показал 120%-ный рост несырьевого сектора экономики именно в экспортном направлении. По мнению Чеснокова, такой результат — прямое свидетельство возросшего спроса на продукцию российских компаний на мировом рынке.

— Российская продукция может достойно конкурировать с зарубежными производителями, — заключил эксперт.

В Алтайском крае выбрали лучшего экспортера 2020 года. Дмитрий Лямзин

Также Борис Чесноков рассказал, что Алтайская ТПП активно сотрудничает с ЦПЭ уже на протяжении 8 лет. «Главным результатом работы является то, что алтайские компании достойно представляют регион на зарубежных рынках», — отметил спикер.

Тренд на экологичность

Перейдем к номинациям

Лучшим экспортером года в сфере промышленности стала производственно-коммерческая фирма «Две линии». Продукция компании — лечебная косметика, созданная из натуральных компонентов: природные масла и экстракты, мед, мумие и т. д. Косметика под маркой «Две линии» пользуется спросом не только в России и странах СНГ, но и в Европе, и на Ближнем Востоке.

Руководитель отдела внешнеэкономической деятельности компании «Две линии» Георгий Теплов отметил, что их победа — логичный итог 20-летней работы. По его словам, компания долгие годы изготавливает продукцию, спрос на которую по всему миру вырос лишь недавно, например антисептики, которые имели огромную популярность в прошлом году и продолжают пользоваться спросом сегодня. Также следует учитывать тренд на экологичность, в который отлично вписывается продукция компании.

Георгий Теплов,

руководитель отдела внешнеэкономической деятельности компании «Две линии»:

— В последнее время мы наблюдаем особый интерес зарубежного рынка к алтайской продукции. Бренд нашего края очень силен не только в России, но и за рубежом. И такое достижение не может быть результатом работы лишь одной компании, это результат работы всех тех людей, которые собрались сегодня здесь, которые продвигают алтайские товары, которые делают хорошую продукцию, которые организуют бизнес-миссии и выставки. Спасибо за то, что выбрали нас в качестве победителя, без помощи ЦПЭ такой результат был бы невозможен.

Оранжевый — цвет победы

Победителем в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» стала компания «Алтай-Занддорн». Она изготавливает качественную продукцию из алтайской облепихи — концентрированное облепиховое масло и сок прямого отжима, который поставляется в качестве сырья крупным российским и иностранным производителям косметики, парфюмерии и т. д.

Татьяна Андреева, технолог по качеству «Алтай-Занддорна» призналась: компания стремилась стать победителем в номинации с 2019 года. Тогда «Алтай-Занддорн» занял второе место. Несмотря на пандемию, компания не прекращала работу. «Мы не только не останавливались, а стремительно двигались вперед», — добавила она.

Татьяна Андреева,

технолог по качеству компании «Алтай-Занддорн»:

— Знаете, когда я зашла в зал, увидела наш оранжевый цвет — цвет облепихи. Я улыбнулась и сразу решила, что мы будем победителями сегодня. Конечно, нам очень приятно, будем стараться поддерживать этот высокий уровень. Думаю, алтайская облепиха может по праву считаться брендом нашего региона.

В Алтайском крае выбрали лучшего экспортера 2020 года. Дмитрий Лямзин

Большое подспорье для бизнеса

Первое место в номинации «Прорыв года» было присуждено компании «Алтай Сельхоз Компани», которая занимается переработкой и продажей сельхозкультур. Среди продуктов компании — рапсовое и льняное масло.

Алексей Мартынов, руководитель «Алтай Сельхоз Компани» рассказал о положительном опыте сотрудничества с ЦПЭ. По его словам, региональный центр помог компании посетить Китай, Южную Корею и сейчас помогает осваивать европейское направление.

Алексей Мартынов,

руководитель «Алтай Сельхоз Компани»:

— Это поддержка в переговорах с иностранными компаниями, организация выставок и бизнес-консультаций. Если есть возможность, мы участвуем во всех мероприятиях, это очень продуктивно.

Мартынов добавил, что поддержка ЦПЭ — большое подспорье для бизнеса и в дальнейшем компания планирует пользоваться новыми услугами регионального центра.

Римма Москвитина подчеркнула, что ЦПЭ будет и дальше помогать всем участникам конкурса развивать экспортное направление:

-По всем мероприятиям будем в дальнейшем поддерживать наших победителей, оказывать содействие в продвижении на внешние рынки. Также будем продвигать те компании, которые сегодня не стали победителями, но занимаются экспертной деятельностью и планируют развивать это направление.

В Алтайском крае выбрали лучшего экспортера 2020 года. Дмитрий Лямзин

Что конкурс дает предпринимателям

Антон Слободчиков, руководитель регионального центра «Мой бизнес», рассказал, что на конкурс «Экспортер года» в 2020 году зарегистрировалось наибольшее количество компаний за всю историю конкурса. А алтайские экспортеры подписали контрактов на 118 млн долларов, что выше показателей 2019 года. «Чем больше предпринимателей узнают об услугах ЦПЭ, тем больше конверсия, тем лучше результат», — признался Слободчиков.

Почему же компании с большей охотой регистрируются на конкурс, в чем их выгода?

Римма Москвитина ответила, что конкурс «Лучший экспортер года Алтайского края» повышает имидж компании. Конкурсант весь год старается не только увеличить прибыль компании, но и работает над тем, чтобы стать узнаваемым на международном рынке.

Римма Москвитина,

руководитель центра поддержки экспорта некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»: