15 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

В Алтайском крае выполнили ключевой качественный показатель нацпроекта «Производительность труда»

Алтайский край выполнил основной качественный показатель, предусмотренный реализацией национального проекта «Производительность труда». Так, Минэкономразвития России рассчитан показатель, отражающий долю достигших ежегодного пятипроцентного прироста производительности труда предприятий-участников, внедряющих мероприятия нацпроекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется на территории Алтайского края с 2019 года.
Национальный проект «Производительность труда» реализуется на территории Алтайского края с 2019 года.
Источник: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Фактическое значение данного показателя в Алтайском крае по итогам 2022 года составило 68,8 % (при плановом — 50 %).

Показатель сформирован в соответствии с методикой расчета, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 22.11.2021 № 690. Источником информации для его исчисления являются данные из налоговой отчетности предприятий – участников национального проекта.

Рассчитанный показатель будет учтен Минэкономразвития России при составлении итогового рейтинга производительности труда среди регионов, входящих в нацпроект, за 2022 год. Его опубликование состоится не позднее 15 декабря. По результатам промежуточного ранжирования субъектов Российской Федерации Алтайский край располагается в группе лидеров, — отметил временно исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость