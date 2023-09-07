В Алтайском крае вырастут цены на хлеб

Цена на хлеб в Сибири не менялась с 2022 года, а теперь из-за удорожания себестоимости производства нужно пересмотреть политику цен.
Предстоящее повышение подтвердили производители хлеба Томской, Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев.
Повлиять на ценообразование может возможное ухудшение качества муки. Из-за засухи летом 2023 года, а также продолжительных дождей в сентябре качество зерна в ряде регионов Сибири сейчас хуже, чем в прошлом году.
Ранее стало известно, что шаурма в России подорожает на 15%.