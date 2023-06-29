29 июня
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Экономика

В Алтайском крае выросли долги по зарплате

Просроченная задолженность по заработной плате в Алтайском крае за май, по данным Росстата, выросла на 8,4%. Это самый высокий рост среди регионов Сибирского федерального округа (СФО).

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

От края до края

Долги по зарплате выросли за май только в двух регионах Сибири: Алтайском и Красноярском краях. В последнем рост составил 0,9%. Впрочем, если посмотреть на абсолютные цифры, то Красноярский край окажется главным должником макрорегиона.

Общая сумма задолженности здесь составляет 42,7 млн рублей — это почти половина всего долга СФО (93,6 млн). На втором месте находится Кузбасс, задолжавший 20,5 млн, на третьем — Алтайский край (13,8 млн). Долг Томской области составляет 7,4 млн рублей, Новосибирской — 7,3 млн.

Митинг шахтеров на Урале.
Митинг шахтеров на Урале.
Государственный исторический музей Южного Урала, russiainphoto.

Меньше всех задолжал Кузбасс — 1,9 млн рублей. В Иркутской области, а также во всех нацреспубликах Сибири — Алтае, Тыве и Хакасии — задолженность отсутствует как на начало июня, так и на начало мая.

Долговая динамика

За месяц объем задолженности сократился в четырех регионах округа, сильнее всего — в Томской области, на 44,2%. Кузбасс сократил долг на 29,6%, Омская область — на 19,1%, Новосибирская — на 9,1%.

Пятирублевые купюры в Барнауле
Пятирублевые купюры в Барнауле
Предоставлено altapress.ru

В среднем по Сибири снижение составило 13,2%. Этот темп заметно выше, чем в целом по стране. По РФ снижение уровня просроченной задолженности по зарплате составило 8,2%.

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