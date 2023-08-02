В Алтайском крае вот-вот завершат самый крупный за последние годы инвестпроект

В августе 2023 года компания "Румелко Агро" завезет первую партию скота на животноводческий комплекс в Заринском районе, самый крупный в Алтайском крае. Как сообщает минсельхоз региона, объект будет открыт уже в скором времени.

На сегодняшний день известно, что в строительство и закупку оборудования инвестор вложил 5,1 млрд рублей из 7 млрд заявленных.

Еще в июне сообщалось, что на площадке возведены четыре дойных корпусов, три для молодняка, одна родилка и три телятника на 300 голов каждый. В дойных залах смонтирована система по типу "Карусель".

Что касается кормовой базы, то, как пояснил директор комплекса Игорь Блезняк, ее будет достаточно. По расчетам, на поголовье в 6 тыс. голов скота необходимо не менее 7 тыс. га угодий. Хозяйство уже имеет 8 тыс. га.

Бункеры для хранения зерна уже возведены. Они находятся на территории комплекса. Здесь же построен склад для концентрированных смесей.

Молочный комплекс "Румелко Агро" в Заринском районе. https://dairynews.today/ Молочный комплекс "Румелко Агро" в Заринском районе. https://dairynews.today/

Открытие комплекса планируется уже в этом месяце.

Что известно о проекте

Ранее altapress.ru сообщал, что компания «Румелко Агро» принадлежит одному из богатейших бизнесменов России Владимиру Лисину. Ферма в районе села Яново Заринского района рассчитана на 3,1 тыс. коров.

Запуск проекта позволит увеличить производство молока в регионе на 30 тыс. тонн, это плюс 5% к общекраевому объему производства молока в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Трудоустроить на новом предприятии планируется около 180 человек.

Молоко. Печенье. Ужин. СС0

Что еще строится

Еще один крупный молочный объект в настоящий момент возводится в Тальменском районе. Инвестор - компания "ЭкоНива", которая почти на два года останавливала работы. В настоящий момент строительство возобновлено.

В 2022 году был возведен первый коровник на 1 тыс. голов скота. Всего же здесь будут содержаться более 6 тыс. коров.