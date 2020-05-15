В Алтайском крае возобновилась работа над самым долгоиграющим проектом газификации

В Алтайском крае возобновилась работа по строительству магистрального газопровода в западном и юго-западном направлении. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев. Прокладка газопровода стартовала три года назад, но сроки завершения проекта неоднократно переносились.

Торжественно обещали

Еще в 2014 году, в год губернаторских выборов и раздачи обещаний и пряников, краевые власти заявили: газопровод до Ребрихи дотянется в декабре 2015 года. А затем пойдет на запад и юго-запад.

Поручения тогда раздали всем. Однако стартовало строительство магистральной трубы по маршруту с. Шахи (Павловский район) — Ребриха только осенью 2016-го. Отмечали старт торжественно.

Жители встречали всех причастных и непричастных плакатами. Те выступали и объясняли: в конце 2017 года газ придет в Ребриху. В дальнейшем газифицируют 28 населенных пунктов района, котельные, школы, детсады и т.п.

Газификация. Жители края ее приветствуют. Altairegion22.ru

На площадке появилась техника

Однако, по словам главы алтайского минстроя, из 72 километров магистральных труб продолжили лишь 26. Строительство приостановилось более чем на три года. В 2019 году «Газпром» еще раз подтвердил, что заинтересован в ребрихинском проекте. И вот теперь стройка разморожена.

«Удалось „Газпрому“ решить вопрос с подрядчиком и с финансированием инвестпрограммы в этой части. Начали приобретаться трубы, на площадке появилась техника», — сообщил министр.

Он также рассказал, что в 2020 году работы по прокладке магистрального газопровода возобновятся, «Газопром» намерен инвестировать в текущем году около 600 млн рублей.

Новый срок завершения строительства — конец 2021 года. К этому моменту должна быть установлена ГРС в Ребрихе. И за счет средств «Межрегионгаза» и краевого бюджета будут построены межпоселковые и внутрипоселковые сети в Ребрихинском районе. Чтобы к моменту, когда в трубу будет подан газ, можно было бы подключать нему потребителей.

Поселок строителей газопровода до Ребрихи. Altairegion22.ru

История долгостроя

Магистральный газопровод Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск дотянули до конечной точки еще в 2008 году. Предполагалось, что вскоре после этого стартует второй этап газификации и природный газ придет в Славгород и Рубцовск.

Проект решили начать со строительства магистральной ветки до Ребрихи. Но начать его удалось только в 2015 году. По неофициальным сведениям, его откладывали по двум причинам. Во-первых, из-за невыполнения в регионе плана по подключению потребителей. Во-вторых, из-за начала в 2016 году нового, более важного для страны проекта, — газопровода в Китай «Сила Сибири».

В апреле 2015 года тогдашнему губернатору края Александру Карлину удалось согласовать на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером условия строительства.

Газификация. Дмитрий Кудрявцев

Уровень газификации края

По данным министра, сейчас уровень газификации региона составляет 10%. Ранее газификацию края оценивали показателем в 16%, но такое снижение министр объяснил изменением методики. Газификация региона по факту не сократилась. По словам Ивана Гилева, в 2019 году было подключено около 4 тыс. новых потребителей.