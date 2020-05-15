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15 мая 21°C

В Алтайском крае возобновилась работа над самым долгоиграющим проектом газификации

В Алтайском крае возобновилась работа по строительству магистрального газопровода в западном и юго-западном направлении. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев. Прокладка газопровода стартовала три года назад, но сроки завершения проекта неоднократно переносились.

Газификация. Жители края ее приветствуют.
Газификация. Жители края ее приветствуют.
Altairegion22.ru

Торжественно обещали

Еще в 2014 году, в год губернаторских выборов и раздачи обещаний и пряников, краевые власти заявили: газопровод до Ребрихи дотянется в декабре 2015 года. А затем пойдет на запад и юго-запад.

Поручения тогда раздали всем. Однако стартовало строительство магистральной трубы по маршруту с. Шахи (Павловский район) — Ребриха только осенью 2016-го. Отмечали старт торжественно.

Жители встречали всех причастных и непричастных плакатами. Те выступали и объясняли: в конце 2017 года газ придет в Ребриху. В дальнейшем газифицируют 28 населенных пунктов района, котельные, школы, детсады и т.п.

Газификация. Жители края ее приветствуют.
Газификация. Жители края ее приветствуют.
Altairegion22.ru

На площадке появилась техника

Однако, по словам главы алтайского минстроя, из 72 километров магистральных труб продолжили лишь 26. Строительство приостановилось более чем на три года. В 2019 году «Газпром» еще раз подтвердил, что заинтересован в ребрихинском проекте. И вот теперь стройка разморожена.

«Удалось „Газпрому“ решить вопрос с подрядчиком и с финансированием инвестпрограммы в этой части. Начали приобретаться трубы, на площадке появилась техника», — сообщил министр.

Он также рассказал, что в 2020 году работы по прокладке магистрального газопровода возобновятся, «Газопром» намерен инвестировать в текущем году около 600 млн рублей.

Новый срок завершения строительства — конец 2021 года. К этому моменту должна быть установлена ГРС в Ребрихе. И за счет средств «Межрегионгаза» и краевого бюджета будут построены межпоселковые и внутрипоселковые сети в Ребрихинском районе. Чтобы к моменту, когда в трубу будет подан газ, можно было бы подключать нему потребителей.

Поселок строителей газопровода до Ребрихи.
Поселок строителей газопровода до Ребрихи.
Altairegion22.ru

История долгостроя

Магистральный газопровод Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск дотянули до конечной точки еще в 2008 году. Предполагалось, что вскоре после этого стартует второй этап газификации и природный газ придет в Славгород и Рубцовск.

Проект решили начать со строительства магистральной ветки до Ребрихи. Но начать его удалось только в 2015 году. По неофициальным сведениям, его откладывали по двум причинам. Во-первых, из-за невыполнения в регионе плана по подключению потребителей. Во-вторых, из-за начала в 2016 году нового, более важного для страны проекта, — газопровода в Китай «Сила Сибири».

В апреле 2015 года тогдашнему губернатору края Александру Карлину удалось согласовать на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером условия строительства.

Газификация.
Газификация.
Дмитрий Кудрявцев

Уровень газификации края

По данным министра, сейчас уровень газификации региона составляет 10%. Ранее газификацию края оценивали показателем в 16%, но такое снижение министр объяснил изменением методики. Газификация региона по факту не сократилась. По словам Ивана Гилева, в 2019 году было подключено около 4 тыс. новых потребителей.

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