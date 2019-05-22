IT-коровы: в Алтайском крае впервые вживили чипы в желудки животных

Сельхозпредприятие «Октябрьское» из Зонального района в марте установило австрийскую систему мониторинга состояния сельскохозяйственных животных. Коровам в рубец желудка вживили чипы, передающие данные, а на ферме разместили считывающее устройство. Сейчас руководитель хозяйства задумывается о расширении нового проекта.

Чипы были установлены в желудках 10 коров. Стоимость оборудование оказалось невысокой: каждый датчик обошелся «Октябрьскому» в 8 тысяч рублей. Срок эксплуатации у него составляет 4 года.

Центр технологического развития «Информационные технологии», продвигающий аграрное ноу-хау, бесплатно предоставил хозяйству считыватель, который аккумулирует информацию с чипов и передает ее на устройства.

Данные в режиме онлайн оказываются на компьютере главного зоотехника и мобильном телефоне директора.

Как работает система мониторинга сельхозживотных altapress.ru

Датчики определяют кислотность желудка, температуру тела коровы, ее активность, период половой охоты, что важно для генетической работы.

Алексей Бабаков,

директор сельхозпредприятия «Октябрьское»:

Несколько дней назад увидел изменения в состоянии коровы Маняши. Оказалось, что у нее начался период половой охоты. Хотя внешне это определить было сложно. И я попросил зоотехника обратить на Маняшу пристальное внимание.

По словам Алексея Бабакова, пока система работает в тестовом режиме. В перспективе чипы установят на 20% имеющегося стада.

Когда презентовали систему?

Об австрийской системе мониторинга состояния сельскохозяйственных животных впервые заговорили на IT-форуме, который проходил в Барнауле в октябре 2018 года.

Михаил Клушин, замдиректора центра «Информационные технологии», тогда отметил, что подобных ноу-хау в регионе нет, но они активно внедряются в Татарстане и Воронежской области.