IT-коровы: в Алтайском крае впервые вживили чипы в желудки животных

Чипы были установлены в желудках 10 коров. Стоимость оборудование оказалось невысокой: каждый датчик обошелся «Октябрьскому» в 8 тысяч рублей. Срок эксплуатации у него составляет 4 года.
Центр технологического развития «Информационные технологии», продвигающий аграрное ноу-хау, бесплатно предоставил хозяйству считыватель, который аккумулирует информацию с чипов и передает ее на устройства.
Данные в режиме онлайн оказываются на компьютере главного зоотехника и мобильном телефоне директора.
Датчики определяют кислотность желудка, температуру тела коровы, ее активность, период половой охоты, что важно для генетической работы.
Алексей Бабаков,
директор сельхозпредприятия «Октябрьское»:
Несколько дней назад увидел изменения в состоянии коровы Маняши. Оказалось, что у нее начался период половой охоты. Хотя внешне это определить было сложно. И я попросил зоотехника обратить на Маняшу пристальное внимание.
По словам Алексея Бабакова, пока система работает в тестовом режиме. В перспективе чипы установят на 20% имеющегося стада.
Когда презентовали систему?
Об австрийской системе мониторинга состояния сельскохозяйственных животных впервые заговорили на IT-форуме, который проходил в Барнауле в октябре 2018 года.
Михаил Клушин, замдиректора центра «Информационные технологии», тогда отметил, что подобных ноу-хау в регионе нет, но они активно внедряются в Татарстане и Воронежской области.