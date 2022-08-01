1 августа
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Экономика

В Алтайском крае запустят промышленное производство активированного угля

В Алтайском крае запустят промышленное производство активированного угля, заявил 1 августа насовещании с губернатором Виктором Томенко глава Минпромэнерго Вячеслав Химочка.

Активированный уголь.
Активированный уголь.
открытые источники

По проекту, на территории края построят современное предприятия по производству активированного угля из отходов сельского хохяйства (лузги гречихи, овса, подсолнечника) и лесопереработки (древесные опилки) с использованием инновационной технологии.

Новая продукция сможет успешно заместить импортный активированный уголь.

Предприятие воспользуется мерами господдержки. Так, экспертным советом федерального Фонда развития промышленности уже принято решение о финансировании проекта предприятия Алтайского края «Карбон» (входит в ГК «Роса», Шипуновский район) «Строительство и эксплуатация предприятия по производству активированного угля мощностью 8,4 тонн в сутки» в сумме 525 млн рублей.

Образцы активированного угля изготовили на опытно-промышленной установке. Их качество подтверждено лабораторными испытаниями, а инновационность — двумя патентами.

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