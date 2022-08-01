В Алтайском крае запустят промышленное производство активированного угля, заявил 1 августа насовещании с губернатором Виктором Томенко глава Минпромэнерго Вячеслав Химочка.

По проекту, на территории края построят современное предприятия по производству активированного угля из отходов сельского хохяйства (лузги гречихи, овса, подсолнечника) и лесопереработки (древесные опилки) с использованием инновационной технологии.

Новая продукция сможет успешно заместить импортный активированный уголь.

Предприятие воспользуется мерами господдержки. Так, экспертным советом федерального Фонда развития промышленности уже принято решение о финансировании проекта предприятия Алтайского края «Карбон» (входит в ГК «Роса», Шипуновский район) «Строительство и эксплуатация предприятия по производству активированного угля мощностью 8,4 тонн в сутки» в сумме 525 млн рублей.

Образцы активированного угля изготовили на опытно-промышленной установке. Их качество подтверждено лабораторными испытаниями, а инновационность — двумя патентами.