В алтайском минсельхозе рассказали, когда аграрии получат первую господдержку в 2019 году

Во второй декаде февраля министерство сельского хозяйства Алтайского края начнет принимать заявки от товаропроизводителей на получение погектарных субсидий и выплат на литр товарного молока. Об этом 7 февраля в ходе аграрной конференции сообщил главный финансист ведомства Сергей Межин.

По его словам, всего из федерального бюджета в аграрный сектор региона перечислят почти 1,9 млрд рублей, из краевого — 693 млн рублей.

В 2019 году система господдержки подверглась изменениям. Так, несвязанную поддержку (т.е. поддержка оказывается не в связи с возмещением какого-то конкретного вида затрат — прим. ред) смогут получить лишь те предприятия, которые зарегистрированы на территории края. Ранее деньги на каждый гектар обрабатываемой на Алтае пашни могли получить и компании из других регионов, например, Новосибирской области.

Полевой стан во время посевной. Олег Богданов

Еще одно изменение связано с сортовыми свойствами семян. С 2019 года государство готово субсидировать только те площади, которые засеяны высокосортовыми семенами. Это значит, что посевы семенами пятой репродукции уже не будут поддерживаться.

Что изменится для животноводов?

Субсидирование животноводства тоже существенно изменилось. Если раньше размер выплат на литр товарного молока зависел от того какого оно сорта — высшего или первого, то теперь будут учитываться несколько параметров: бактериальная обсемененность, белок и жир.

По словам вице-губернатора Алтайского края Александра Лукьянова, перерабатывающие предприятия будут предоставлять информацию о качестве молока предприятий. От этого и будет зависеть размер причитающихся фермам субсидий.

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В 2018 году государство на каждый литр проданного молока выделяло алтайским предприятиям около 70 копеек.

О том, что еще изменилось в системе субсидирования АПК и чего ждать от алтайским аграриям в преддверии посевной кампании, читайте на altapress.ru на следующей неделе.