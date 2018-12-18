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Экономика
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В алтайском пенсионном фонде рассказали, на сколько повысится пенсия в 2019 году

В среднем размер пенсии у неработающих пенсионеров в Алтайском крае в 2019 году возрастет на 940 рублей. Об этом сообщил глава регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Борис Трофимов. Это касается тех, кто получает около 13 тысяч — средний размер пенсии в Алтайском крае.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова

У людей, чья пенсия такого размера, в 2019 году она составит 14 006 рублей, в 2020 году — 14 926, в 2021 — 15 862 рубля. Но это расчеты в рамках утвержденного на ближайшие три года бюджета. Трофимов не исключает, что в случае, если возрастёт инфляция в 2019 году, индексация может возрасти.

Он также привел примеры увеличения пенсий в 2019 году для тех, у кого они меньше или больше средней. Для тех, у кого пенсия — 9 тысяч рублей, рост составит 657 рублей. Для тех, у кого 14 тысяч, она возрастет на 1022 рубля, у кого 17 тысяч — на 1241.

Добавим, что пенсию за январь 2019 года большинство пенсионеров края получат до конца 2018 года.

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