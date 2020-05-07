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Экономика

В алтайском правительстве рассказали, что будет с миллионами антисептиков после победы над Covid-19

Семь фармацевтических предприятий Алтайского края с начала пандемии коронавируса нарастили объемы производства антисептических средств. По подсчетам Алтайпищепрома, в месяц они выпускают до 6 млн пузырьков данного средства в различных объемах.

Производство антисептиков.
Производство антисептиков.
АО «Алтайвитамины»

На сегодняшний день крупнейшими производителями антисептика в Алтайском крае являются бийские заводы «Эвалар» и «Алтайвитамины». Они первыми перепрофилировали часть своих мощностей на выпуск востребованной в период пандемии продукции.

Сейчас они работают со 100%-ной загруженностью.

Еще пять фармацевтических компаний региона подключились к производству чуть позже. По словам Александра Большакова, начальника Алтайпищепрома, объемы производства антисептических средств на обозначенных предприятиях составляют от 3,5 до 6 млн флаконов.

Так, на «Алтайвитаминах» антисептик упаковывают в алюминиевую тубу емкостью 30 мл. Есть у предприятий пузырьки по 100−150 мл. Часть продукции реализуется в более крупной таре.

Компания &quot;Ренессанс Косметик&quot; производит антисептик во время пандемии.
Компания «Ренессанс Косметик» производит антисептик во время пандемии.
Дмитрий Лямзин.

Что же касается дальнейших перспектив подобного производства, то, по словам Александра Большакова, предприятия рассчитывают, что по завершению пандемии коронавируса у людей останется привычка к гигиене рук, и алтайский антисептик будет востребован.

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