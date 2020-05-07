В алтайском правительстве рассказали, что будет с миллионами антисептиков после победы над Covid-19

На сегодняшний день крупнейшими производителями антисептика в Алтайском крае являются бийские заводы «Эвалар» и «Алтайвитамины». Они первыми перепрофилировали часть своих мощностей на выпуск востребованной в период пандемии продукции.
Сейчас они работают со 100%-ной загруженностью.
Еще пять фармацевтических компаний региона подключились к производству чуть позже. По словам Александра Большакова, начальника Алтайпищепрома, объемы производства антисептических средств на обозначенных предприятиях составляют от 3,5 до 6 млн флаконов.
Так, на «Алтайвитаминах» антисептик упаковывают в алюминиевую тубу емкостью 30 мл. Есть у предприятий пузырьки по 100−150 мл. Часть продукции реализуется в более крупной таре.
Что же касается дальнейших перспектив подобного производства, то, по словам Александра Большакова, предприятия рассчитывают, что по завершению пандемии коронавируса у людей останется привычка к гигиене рук, и алтайский антисептик будет востребован.