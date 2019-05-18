В правительстве края выделят 1 млрд рублей на подготовку районов к предстоящему отопительному сезону

Как сообщил 17 мая на заседании правительства края министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, на выделенные из бюджета средства будет заменят 62 котлоагрегата, 77 километров тепловых и 45 километров водопроводных сетей.
Перечень мероприятий по подготовке районов к в осенне-зимний сезону 2019 — 2020 годов утвержден. Сейчас совместно с Ростехнадзором продолжаются предварительные проверки муниципалитетов на предмет устранения замечаний, выявленных в ходе прошлого отопительного периода, сообщает официальный сайт края.
Готовность к этой зиме специалисты начнут оценивать с июня. Если все будет хорошо, муниципалитеты смогут получить необходимые документы.
Сетевым компаниям в краевом правительстве предложили усилить контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства, обеспечить выполнение утвержденных планов ремонта оборудования, инвестиционных программ, обновить аварийный запас оборудования и материалов.
Общая стоимость ремонтных работ, запланированных на 2019 год со стороны частных компаний, составит порядка 3 млрд рублей, объем капвложений — на уровне 3,8 миллиарда рублей.