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Экономика

В правительстве края выделят 1 млрд рублей на подготовку районов к предстоящему отопительному сезону

В нынешнем году на подготовку региона к отопительному сезону планируется направить 1,08 млрд рублей. Эти средства пойдут на покупку оборудования для котельных и замену инженерной инфраструктуры, находящейся в собственности муниципалитетов.

Отопительный сезон.
Отопительный сезон.
pixabay.com

Как сообщил 17 мая на заседании правительства края министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, на выделенные из бюджета средства будет заменят 62 котлоагрегата, 77 километров тепловых и 45 километров водопроводных сетей.

Перечень мероприятий по подготовке районов к в осенне-зимний сезону 2019 — 2020 годов утвержден. Сейчас совместно с Ростехнадзором продолжаются предварительные проверки муниципалитетов на предмет устранения замечаний, выявленных в ходе прошлого отопительного периода, сообщает официальный сайт края.

Готовность к этой зиме специалисты начнут оценивать с июня. Если все будет хорошо, муниципалитеты смогут получить необходимые документы.

Змеиногорск готовится к отопительному сезону.
Змеиногорск готовится к отопительному сезону.
zmnvest.ru

Сетевым компаниям в краевом правительстве предложили усилить контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства, обеспечить выполнение утвержденных планов ремонта оборудования, инвестиционных программ, обновить аварийный запас оборудования и материалов.

Общая стоимость ремонтных работ, запланированных на 2019 год со стороны частных компаний, составит порядка 3 млрд рублей, объем капвложений — на уровне 3,8 миллиарда рублей.

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