В Алтайском Сбербанке кредитные средства под 2% получили более 200 клиентов

В начале июня стартовала новая государственная программа кредитования под 2% годовых. Кредиты на возобновление деятельности предоставляются предприятиям всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, а также социально ориентированным некоммерческим организациям.

За первые дни реализации программы в Алтайском отделении Сбербанка было подписано более 200 договоров и открыто кредитных лимитов по ним почти на 300 млн рублей.

Иван Шешиков,

заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка:

На наш взгляд, новая мера поддержки будет иметь большое значение для сохранения занятости, восстановления деятельности предприятий и оздоровления экономики страны в целом. Мы понимали, что предпринимателями программа будет востребована, поэтому не стали дожидаться её старта и ещё в мае начали принимать заявки от компаний. Для нас было важно, чтобы наши клиенты как можно раньше могли получить необходимые им кредитные средства.

Согласно условиям программы, реализуемой в рамках Постановления Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2020 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%).

Подробная информация о новой программе кредитования и других мерах поддержки корпоративных клиентов — на сайте банка.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Кредит Господдержка 2% — программа Правительства РФ на получение кредита на возобновление бизнеса под 2% годовых. Государство погасит основной долг и проценты, если вы сохраните 90% штата, или половину суммы, если сохраните не менее 80%. Отсрочка платежей до 1 декабря 2020 года, при сохранении не менее 80% штата — до 1 апреля 2021 года. Ставка по кредиту — 2% годовых на период отсрочки. Для компаний из наиболее пострадавших отраслей, этих сфер или включённых в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку. Узнать, распространяются ли условия программы на вашу компанию, можно здесь.