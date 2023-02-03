3 февраля
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Экономика

В Алтайском Сбере назначен заместитель управляющего по корпоративному блоку

В Алтайском отделении ПАО Сбербанк на должность заместителя управляющего, который будет курировать работу с корпоративными клиентами, назначен Артём Караваев.

Артём Караваев.
Артём Караваев.
Фото предоставлено пресс-службой Сбера.

В Сбере он работает более 6 лет. Свою карьеру в компании начинал с должности кредитного инспектора Пермского отделения. Затем занимал руководящие позиции в Сибирском банке — начальника сектора кредитования регионального госсектора и руководил отделом финансирования недвижимости.

За высокие достижения в работе Артём Дмитриевич был награждён Благодарностью Президента Сбера.

Окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», имеет степень бакалавра по направлению «Экономика» и магистра по направлению «Финансы».

Увлекается путешествиями и горными лыжами.

Иван Шешиков,
управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

— Мы рады, что Артём Караваев становится очень важной частью нашей команды. Он имеет большой успешный опыт ведения крупных проектов в сфере строительства почти во всех регионах присутствия Сибирского банка. Например, в Алтайском крае и Кемеровской области Артём Дмитриевич участвовал в финансировании знаковых туристических объектов по программе Ростуризма. Перед отделением стоят амбициозные цели в развитии корпоративного сектора, и мы желаем Артёму Караваеву успехов в их достижении.

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