В Алтайском Сбере назначен заместитель управляющего по корпоративному блоку

В Сбере он работает более 6 лет. Свою карьеру в компании начинал с должности кредитного инспектора Пермского отделения. Затем занимал руководящие позиции в Сибирском банке — начальника сектора кредитования регионального госсектора и руководил отделом финансирования недвижимости.
За высокие достижения в работе Артём Дмитриевич был награждён Благодарностью Президента Сбера.
Окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», имеет степень бакалавра по направлению «Экономика» и магистра по направлению «Финансы».
Увлекается путешествиями и горными лыжами.
Иван Шешиков,
управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:
— Мы рады, что Артём Караваев становится очень важной частью нашей команды. Он имеет большой успешный опыт ведения крупных проектов в сфере строительства почти во всех регионах присутствия Сибирского банка. Например, в Алтайском крае и Кемеровской области Артём Дмитриевич участвовал в финансировании знаковых туристических объектов по программе Ростуризма. Перед отделением стоят амбициозные цели в развитии корпоративного сектора, и мы желаем Артёму Караваеву успехов в их достижении.
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