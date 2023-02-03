В Алтайском Сбере назначен заместитель управляющего по корпоративному блоку

В Алтайском отделении ПАО Сбербанк на должность заместителя управляющего, который будет курировать работу с корпоративными клиентами, назначен Артём Караваев.

В Сбере он работает более 6 лет. Свою карьеру в компании начинал с должности кредитного инспектора Пермского отделения. Затем занимал руководящие позиции в Сибирском банке — начальника сектора кредитования регионального госсектора и руководил отделом финансирования недвижимости.

За высокие достижения в работе Артём Дмитриевич был награждён Благодарностью Президента Сбера.

Окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», имеет степень бакалавра по направлению «Экономика» и магистра по направлению «Финансы».

Увлекается путешествиями и горными лыжами.

Иван Шешиков,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк: