23 августа
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Экономика

В алтайском селе строят уникальный микрорайон, где будут отдавать дома почти даром

Четыре новых жилых дома в 2022 году планируют сдать в селе Дружба Целинного района. Это стало возможным благодаря госпрограмме и местному сельхозпредприятию «Вирт», которое также участвует в проекте. За несколько лет заселить микрорайон планируется полностью.

Новый микрорайон в селе Дружба.
Новый микрорайон в селе Дружба.
Дмитрий Лямзин

Новый жилой микрорайон в Дружбе начали обустраивать несколько лет назад по программе комплексного развития сельских территорий — провели электричество, водопровод, сделали дорогу. Всего здесь 42 участка.

В 2021 году приступили непосредственно к строительству. Сейчас готовы три дома, которые уже заселены. Еще четыре планируется возвести до конца года. Часть домов в Дружбе строятся за государственный счет по программе социального найма, часть — возводит «Вирт».

Что собой представляют дома

19 августа новый микрорайон в Дружбе осмотрел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Министр сельского хозяйства края Сергей Межин сообщил: площадь нового жилья варьируется от 80 до 120 кв. метров.

Средняя стоимость дома с отделкой, мебелью и подведенными коммуникациями составляет около 7 млн рублей. Жить в них будут работники агропромышленного комплекса и социальной сферы Целинного района, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий. Таких людей в районе около 200.

По условиям программы, уже через пять лет житель дома может его выкупить за 10% от первоначальной стоимости, а если проживет 10 лет, тогда за 5%. Желающие на заселение есть: в один из новых домов, например, въехал вместе с семей ветеринарный врач, который работает в хозяйстве.

В ближайшие годы заселить микрорайон планируется полностью, строя ежегодно по 10−12 новых домов. Помимо этого в микрорайоне появится собственная котельная, а в селе к 2024 году — новый спортивный комплекс.

Новый микрорайон в селе Дружба.
Новый микрорайон в селе Дружба.
Дмитрий Лямзин

Чем прославилось село

Дружба считается самым футбольным селом в Алтайском крае. На 800 жителей здесь аж три футбольных поля, которые содержаться в идеальном состоянии. В 2022 году местная команда «Восток» прогремела на всю Россию, выиграв главный трофей фестиваля Народной футбольной лиги в Москве.

В селе есть и собственный турнир «Дружба Open». Начинали его зимой — для этого в центре села специально построили и осветили площадку. Команды по вечерам съезжались два раза в неделю со всего Целинного района и даже из Бийска.

Со временем формат турнира расширили, футболисты начали играть здесь и летом. А в 2022 году «Дружбу Open» впервые провели среди детей Целинного, Смоленского и Алтайского районов. Победили ребята из соседних Бочкарей.

Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Ирина Пергаева
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Ирина Пергаева
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Ирина Пергаева
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Ирина Пергаева
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Ирина Пергаева

Где еще строят жилье

В Алтайском крае удачных примеров комплексной жилой застройки больше нет. Первым воплотить его удалось в Целинном районе в селе Бочкари.

В начале 2014 года там были заложены фундаменты, а в декабре 2015‑го уже сданы первые дома. Жилье получили сразу 12 семей — учителя, врачи и специалисты местного предприятия.

Изначально «Бочкаревский пивоваренный завод» строил жилья за собственный счет, затем в селе начала действовать государственная программа, за средства которой проложили инженерные коммуникации для новой улицы.

В Бочкарях.
В Бочкарях.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Сейчас застройку микрорайона по индивидуальным проектам ведут сами бочкаревцы.

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