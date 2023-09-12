В августе рынок автокредитования в СФО начал торможение

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в Группу ВТБ) оценили выдачи автокредитов в СФО. Месяцем ранее на фоне ожидаемого увеличения утильсбора и динамичного роста курсов валют покупатели поспешили купить авто до очередного подорожания, в том числе совершая покупки с помощью автокредитов. Прогнозируемый рост цен на автомобили случился в августе, что вкупе с повышением кредитных ставок привело к снижению спроса и количества кредитных выдач в последний месяц лета. Рынок начал притормаживать. Выдачи при этом увеличились в среднем на 3% и остаются пока на весьма высоком уровне, в том числе за счет роста среднего чека.

Август, по данным «Открытие Авто», оказался лучшим месяцем года по сумме выданных автокредитов и одним из наиболее удачных месяцев с начала года по количеству заключенных договоров. Но одновременно с этим в августе на фоне описанных событий снизилось количество поступивших в банк заявок на автокредиты — в среднем на 3% по сравнению с июлем 2023 года и на 7% по отношению к августу прошлого года.

За последний летний месяц 2023 года в Сибирском федеральном округе банк «Открытие» оформил автокредитов на сумму более 812 млн рублей, на 3% больше, чем в июле текущего года, и на 9% превышает объем выдач августа прошлого года. По количеству заключенных договоров, наоборот, отмечено незначительное снижение месяц к месяцу (порядка процента) и 15% год к году.

Как отмечают эксперты «Открытие Авто», на снижение темпов кредитования в августе могло повлиять резкое изменение курса национальной валюты (средневзвешенный курс в июле составлял 90,47 рублей за доллар США, а в августе — 95,29 рублей). Ослабление рубля началось еще в июне, тогда многие клиенты банков поспешили с покупкой нового авто и приняли решение воспользоваться для этого кредитными средствами. На снижении спроса на автокредиты также сказалось повышение ключевой ставки Банка России дважды за месяц.

В августе доля кредитов на покупку подержанных автомобилей осталась на том же уровне, что и в июле — 84% в общем объеме выдач и она на 4% превышает долю в выдачах июня текущего года. При этом средний чек по договору за месяц увеличился на 5%, а относительно прошлогодних показателей — на 23%.

По итогам августа 2023 года рейтинг популярных кредитных марок среди новых авто в банке «Открытие» выглядит так: LADA, Hyundai, Jetour, Changan и Tank. Среди автомобилей с пробегом пятерку лидеров открывают три японских бренда: Toyota, Nissan, Honda, также в нее вошло два корейских бренда — Kia и Hyundai.