По данным «Алтайского банковского союза», лучшие курсы, по которым можно купить в банках в Барнауле доллар, составляют 69.80 рублей (Банк «Финсервис»), 70,05−72,65 («Россельхозбанк», в зависимости от офиса), 70.74 рублей («БКС-Банк»).
Евро банки продают не ниже 80,28 рублей, в одном из подразделений «Россельхозбанка» курс европейской валюту достиг 82,88 рублей.
«В 2018 году рубль ослабел к евро на 16%, пробил уровень сопротивления в 80 рублей и, вероятно, продолжит дешеветь», — рассказала аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова порталу banki.ru.