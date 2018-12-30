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Экономика
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В банках Барнаула курс евро перескочил планку 80 рублей, доллара — 72 рубля

После ослабления рубля на биржевых торгах 29 декабря курсы основных иностранных валют в банках, подразделения которых работают в Барнауле, превысили рекордные за последнее время значения.

Доллар.
Доллар.
СС0

По данным «Алтайского банковского союза», лучшие курсы, по которым можно купить в банках в Барнауле доллар, составляют 69.80 рублей (Банк «Финсервис»), 70,05−72,65 («Россельхозбанк», в зависимости от офиса), 70.74 рублей («БКС-Банк»).

Евро банки продают не ниже 80,28 рублей, в одном из подразделений «Россельхозбанка» курс европейской валюту достиг 82,88 рублей.

«В 2018 году рубль ослабел к евро на 16%, пробил уровень сопротивления в 80 рублей и, вероятно, продолжит дешеветь», — рассказала аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова порталу banki.ru.

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