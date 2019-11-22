В банке «Открытие» на Алтае стартовала программа кредитования франчайзингового бизнеса

Программа предусматривает кредитование клиентов малого и среднего бизнеса, которые планируют открыть новый или расширить действующий бизнес на основе франшизы.

В рамках программы возможно финансирование любых видов расходов, предусмотренных договором франчайзинга. При этом вложение собственных средств клиента в проект не является обязательным условием. Залог обязателен только при кредитовании на инвестиционные цели.

Сумма кредитования может составлять от 500 тыс. до 10 млн рублей, срок кредитования — от 1 до 5 лет, ставка — 13% годовых.

Также в банке действует новый «Экспресс-кредит» для клиентов, заинтересованных в кредите на сумму до 5 млн рублей. Такой кредит предоставляется клиенту на основании заявки, заполненной на сайте банка. Решение по кредиту принимается автоматически. Срок «Экспресс-кредита» может составлять до 3 лет, процентная ставка — 13% годовых.

Банк «Открытие» активно поддерживает предпринимателей Алтайского края. За 10 месяцев 2019 года банк «Открытие» выдал предпринимателям региона кредитов на 2 млрд рублей, в том числе, с помощью фонда МСП Алтайского края — на сумму более 60 млн рублей.

*Условия кредитования по договору франчайзинга: кредит предоставляется на на инвестиционные цели; сумма кредитования — от 500 тыс. до 10 млн рублей, срок кредитования — от 1 до 5 лет; ставка 13% годовых — фиксированная; валюта кредита — рубли РФ. Условия по продукту «Экспресс-кредит»: оформление онлайн без документов; погашение кредита — равными долями; сумма кредита — до 5 млн рублей; срок кредитования — до 3 лет, процентная ставка фиксированная — 13% годовых; валюта кредита — рубли РФ.

ПАО Банк «ФК Открытие»